金唱片紅毯／「嗯～嗯～嗯～」原唱來了！TWS超萌咬唇　全場融化

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。紅毯於10日下午4點準時展開，稍早TWS踏上紅毯。

▲TWS，金唱片頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

TWS所推出的〈OVERDRIVE⟩引起全球風靡，歌曲副歌「嗯嗯嗯」掀起粉絲爭相挑戰舞蹈。他們穿著黑灰色為主的服裝站上紅毯，露出可愛的笑容，重現副歌經典的咬嘴唇動作，全場融合。

金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。