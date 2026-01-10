金唱片紅毯／ALLDAY PROJECT霸氣登場　主持人告白：老公是你們粉絲

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。紅毯於10日下午4點準時展開，稍早ALLDAY PROJECT成員踏上紅毯。

▲ALLDAY PROJECT，金唱片頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

ALLDAY PROJECT繼AAA之後再度來到台灣，他們這次來到臺北大巨蛋，成員稍早穿著帥氣服裝現身，主持人當場告白「我老公是你們的粉絲」，成員露出可愛笑容回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。