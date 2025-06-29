為何跟山下智久變好友？　「關鍵1原因」周杰倫全說了

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）「嘉年華」世界巡迴演唱會6月27日起一連三天在香港啟德體育園主場館炫麗登場，昨晚還迎來日本男神好友山下智久當嘉賓，也是兩人首次的世紀合體，並與周杰倫對唱〈等你下課〉，山下智久還加碼獻唱他的經典歌曲〈Loveless〉，樂壇天王與亞洲男神同台讓全場觀眾驚喜不已，直呼這世紀畫面太夢幻！

▲周杰倫昨晚請到山下智久當嘉賓。（圖／杰威爾提供）

談及兩人為何相識？周杰倫表示因為他和山下智久都喜歡紅酒，而山下智久之前也主演過關於紅酒的日劇《神之雫》，兩人就從交流紅酒開始而熟識起來，友情升溫，周杰倫說：「我們互相交流，想說不如來個驚喜好了，畢竟大家常看到我們玩在一起，但我們其實沒有同台過，這是第一次！」兩人同是Dior品牌代言人，昨晚同台也都穿上Dior為他們精心準備的服裝，讓兩大天王世紀同框的畫面帥到極致！

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▲周杰倫近日在香港開唱。（圖／杰威爾提供）

周杰倫帶著「嘉年華」演唱會唱進香港啟德主場館，演唱會後台花籃更是排滿長長走道，包括眾多天王成龍、劉德華、張學友、郭富城、五月天、任賢齊、謝霆鋒、容祖兒、張智霖與袁詠儀、邱淑貞與沈嘉偉、Supper Moment都送來祝賀花籃，足見周杰倫的好人緣。而五月天、張學友更是託人將豐盛餐點直送後台，替周董及其團隊加油打氣。

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