布萊德彼特體驗日式拍貼！　「V臉大眼」俏皮嘟嘴連本人都嚇到

記者張筱涵／綜合報導

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）主演動作鉅片《F1電影》6月27日於日本上映，為了宣傳特別飛往東京，除了影人活動外，更體驗了許多日本傳統與流行文化，像是書法、迴轉壽司、拍貼機等，展現十足親民魅力。其中與男團 SixTONES 成員森本慎太郎合拍的「萌系拍貼照」更引爆全網熱議。

▲布萊德彼特訪日體驗當地文化。（圖／翻攝自X／F1Movie_jp）



在布萊德彼特為宣傳《F1電影》到日本時，SixTONES成員森本慎太郎作為配音員代表化身「一日導遊」，兩人一同體驗拍貼機、遊樂場賽車、太鼓達人、寫書法等文化，兩人互動自然融洽，讓現場氣氛相當歡樂。最受矚目的拍貼機環節，兩人共拍下八張照片，不僅擺出YA手勢、戳臉頰、嘟嘴等可愛動作，還搭配日本拍貼機特有的「超強美顏濾鏡」瞬間變成「錐子臉大眼偶像」，連布萊德彼特本人都忍不住驚呼：「Oh My God！」

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▲布萊德彼特和森本慎太郎拍日式拍貼。（圖／翻攝自X／F1Movie_jp）



這組拍貼照片也由《F1電影》日本官方釋出至社群平台X（前推特），短時間內吸引超過200萬次觀看，網友留言區笑聲一片，「好不容易拍了合照，卻沒人會相信那是和布萊德彼特一起拍的」、「布萊德彼特看起來玩得很開心真是太好了！慎太郎也很開心真是太棒了！謝謝你們分享這麼美好的回憶」、「布萊德彼特&慎太郎的這條世界線到底是怎麼回事」。