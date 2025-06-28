從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）於昨（27日）起連續三晚，於香港啟德體育園主場館盛大開唱，也是他首次在該場地舉辦演唱會，而他昨天還PO出和好友山下智久及媽媽搭乘專機前往香港的照片，並表示：「香港，我們來了。」歌迷都期待兩人能夠世紀同台，果然今天周董沒讓大家失望，首次邀請山下智久上台合唱〈等你下課〉，讓全場暴動！

▲▼周杰倫香港演唱會今晚終於請到山下智久同台。（圖／翻攝IG／jaychou、翻攝自Instagram／tomo.y9）

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去年山下智久去年山下智久驚喜現身周杰倫大巨蛋演唱會現場，兩位天王的跨國友誼也迅速升溫，私下互動頻繁。周董今天還現場教山下智久講粵語：「我是靚仔」、「真是好靚仔」，周董笑說：「回去他會不會以為我在亂教他什麼？」讓全場笑翻。

周董也特別解釋，兩人之所以相熟，是因為都喜歡紅酒，而山下智久之前也主演過關於紅酒的日劇《神之雫》，「我們聊紅酒，還有一些肢體語言，因為我英文沒那麼好，他比較好，就互相交流，想說不如來個驚喜好了，畢竟大家常看到我們玩在一起，但我們其實沒有同台過，這是第一次！」

山下智久則用英文感謝大家，表示今晚非常開心能來到這裡，還特別演唱了自己2009年的日文單曲〈Loveless〉，再度讓全場陷入瘋狂。