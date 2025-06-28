五月天開唱撞金曲！台下觀眾席空一塊「原因曝光」　阿信揭成軍25年困難

記者孟育民／台北報導

天團五月天睽違9年唱回台北，首度解鎖在台北大巨蛋舉辦專場演出，今（28日）來到第二天，也是5525＋1《回到那一天》25週年巡迴演唱會主題的第一場，這次啟動「天外有天時光機」帶領歌迷不是回到剛出道1999年，而是直接來到2055年，回到未來的那一天，與五迷一起唱到老到撐拐杖還拿螢光棒，全場氣氛感人。

▲五月天大巨蛋開唱第二天。（圖／相信音樂提供）

即便撞到金曲獎，仍不減粉絲的熱情，稍早五月天搭著由瑪莎駕駛的「Fly to 25TH豪華客機」降落在台北大巨蛋，邀請全場歌迷揮舞螢光棒啟動時光機，這回不是回到過去，而是直達未來2055年，演唱會串場VCR穿越時空來80歲，80歲的五月天正展開一場「5555」演唱會，為此特別找回〈派對動物〉MV裡的「熟版五月天」出演，呼應五月天「到80歲也要搖滾」的決心，「到了80歲還要拄著枴杖開演唱會」的約定。

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▲五月天和歌迷搭上時光機。（圖／相信音樂提供）



石頭感性地說，台上能感受到每個人的熱情，讓他昨天唱完回家意猶未盡，而瑪莎也表示認同，隨後說：「雖然不是第一次在棒球場演出，但大家可能有注意到那邊位置空了很大一塊，不是那邊票賣不出去，那塊位置對棒球場很重要，那是投手丘跟本壘板的位子，呼籲大家進場散場不要經過，希望以後還有很棒的場地可以看棒球。」

怪獸則開玩笑地說「大家是否有點疲累」，因為5525＋1大家又多了一歲，下秒改口說：「雖然5525＋1，但代表五月天沒有散，又再多活了一年。」不過說完一陣尷尬，其他團員連忙發出「ya」等語助詞救場，瑪莎笑說：「過一天算一天！」在這重要的一天，冠佑也爆料，其實為了此次演出多練團了一個禮拜，希望能和大家創造更多回憶。

▲五月天台上和觀眾互動。（圖／相信音樂提供）

五月天成軍25年，他們在台上細數過去9張專輯，阿信有感地說：「每一張專輯的封面，代表每張專輯的面孔，大家看見五月天變得越來越老，但希望今天能夠大家一起回到1999年那個夏天，開啟我們共同的回憶。一個樂團可以玩25年一定有很多困難，尤其跟我們團長相處的時候...，可以說是如魚得水。」還不忘喊話：「讓我們唱到超時、斷電！黑漆漆你們怕不怕？只要我們手上有麥克風就會唱到最後一刻。」說完引起台下歌迷暴動！