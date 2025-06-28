《拳願》爆濺血意外！選手打群架「出動救護車」　蹦闆孫生衝突畫面全被拍

記者孟育民／台北報導

備受關注的真人格鬥娛樂選秀節目《拳願之星》正式宣布回歸，第二季將於7月7日在 SWAG 平台強勢首播。作為全台首創以格鬥為主題的真人選秀節目，致力於挖掘潛力選手，透過層層競賽挑戰，爭奪登上拳願舞台的機會。節目設計兼具娛樂性與真實性，不僅呈現激烈對決，更深入挖掘每位參賽者背後的人生故事與奮鬥歷程，展現「人人皆有機會站上擂台，成為拳願之星」的理念。

▲《拳願之星》還沒開播就話題不斷，孫安佐來勢洶洶。（圖／翻攝自YouTube／拳願明星格鬥賽）

第二季節目陣容華麗，邀請蹦闆、孫生、孫安佐、瑋哥、鄧佳華等網紅，以及多位拳願明星選手李育昇、宗健等人參與拍攝。不過先前卻傳出孫生與蹦闆在錄影過程中發生衝突，蹦闆因與對方不熟而刻意保持距離，最終因孫生脫口「你幹嘛好像很大牌」引爆雙方爭執，蹦闆事後更將酬勞退還主辦單位，並決定不再參與錄製，讓節目尚未開播就話題不斷。

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▲錄影爆發衝突，選手打起群架。（圖／翻攝自YouTube／拳願明星格鬥賽）

節目日前公開預告片，畫面中就能感受到濃濃火藥味，選手們互相嗆聲，還有人直指對方說：「要約戰就來」、「社會毒瘤一定要剷除」等，現場多次爆發激烈衝突，95嘉蠻甚至被捕捉到痛哭畫面，掀起外界關注。

隨著眾人情緒越來越高漲，一群人甚至在場外打了起來，不但出動救護車，發現選手家美腰間纏著繃帶，後方另一名選手則因眼部受傷，在冰敷止痛，傷勢看似不輕。事實上，主辦方秋偉先前就曾透露，格鬥比賽難免會有濺血畫面，為了真實呈現，製作單位也不打算過多刪減。

▲▼《拳願之星》現場火藥味十足。（圖／翻攝自YouTube／拳願明星格鬥賽）

而蹦闆與孫生雖同為評審，卻也數度爆發口角，蹦闆語帶不悅表示：「跟你坐在這邊，我已經覺得夠倒霉了。」孫生則當場火大回應：「錄影就要開心，你一直露出死魚臉。」《拳願之星》第二季賽事充滿血淚與汗水，賽場內外氣氛緊繃，選手們不僅要拚搏勝負，也得承受意想不到的意外與挑戰。第二季將於7月7日於SWAG平台強勢首播；拳願YouTube是7月12日每週六更新，一同見證《拳願之星》第二季明日之星的誕生。

▲蹦闆、孫生對嗆。（圖／翻攝自YouTube／拳願明星格鬥賽）