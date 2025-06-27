《頤和園》重映票房破百萬！製片耐安入列奧斯卡534評審　曾遭禁拍5年

記者蕭采薇／台北報導

現正重映的婁燁經典神作《頤和園》近日捷報連連，不僅全台票房破百萬，甚至與婁燁合作多次《頤和園》的製片「耐安」也是奧斯卡美國影藝學院獎 534 名評委投票成員之一，經歷備受美國影藝學院的肯定。

▲《頤和園》全台票房破百萬，製片耐安（右）入選奧斯卡評委。（圖／聯影提供）

耐安是婁燁長期的製片夥伴及公司合夥人，兩人已累計20多年的合作關係，並且耐安也可以說是中國獨立電影製片先驅，若要書寫近代中國影史，一定會提到她的名字。



婁燁導演是耐安的主要合作對象，她不僅身兼《頤和園》製片，兩人因電影《頤和園》被「五年內禁止在國內進行電影製作」。雖然耐安沒有投身演員一職，不過她在《蘇州河》擔任製片並飾演片中的女黑道角色「蕭紅」 一角，令許多影迷印象深刻。



事實上，耐安畢業於上海戲劇學院表演系，但她認為自己對表演沒有熱情，因此隨後又考入中央戲劇學院導演系戲劇導演專業，並走上幕後之路。



此外她也曾於2012年出演了另一部更具挑戰性的的禁片——導演應亮的《我還有話要說》，該片不僅在盧卡諾影展得了最佳導演獎，更讓耐安一舉封后，獲得「盧卡諾影后」頭銜。明年度奧斯卡將於2026年3月15日頒發。