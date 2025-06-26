賈永婕公益活動幫助偏鄉兒童　無意間救到爸爸同學感動落淚

記者葉文正／台北報導

台灣永婕美少女慈善協會今天舉行記者會，理事長賈永婕今天出席時表示，2022年募集4千多萬元，希望每一筆款項都可以用在捐助部分，23年實支三百多萬元，今年有四百三十多萬元，但偏鄉缺的不是物資，而是人才。她先生王兆杰今天也慷慨捐款100萬元，讓賈永婕感動莫名。

▲永婕美少女基金會記者會舉行成果發表會，理事長賈永婕以創辦人的身分親自出席。（圖／記者湯興漢攝）

賈永婕提到做善事這件事，除了要有熱忱，也要有勇氣，做完還得要堅持才行，並透露：「昨天有個老伯伯，是我爸爸海軍官校同學，他來101觀景台時，跟我說我是妳的呼吸器救活的，當時我血氧掉到８０，差點走調，幸好血氧後來提高到９９，拔掉後可以自主呼吸就出院了，這是很棒的緣分，我也認為相當有意義，感動到落淚。」她先生王兆杰說要捐一百萬，還要去找爸爸多多捐款。

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▲賈永婕身兼數職。（圖／記者湯興漢攝）

她也認為，做好事真的不為什麼，但是還是很開心，能夠為大家盡多一份心力。感謝一般民眾跟朋友們都有捐款，永婕美少女慈善協會營運人事費只有十八萬元，把費用降到超低，雖然偏鄉不缺物資，缺的卻是人才。賈永婕也提到，「我們在做的事情，不是很好形容，但是真的認真用心接觸更多孩子，幫助他們用藝術治療，遊戲治療等更能健康成長。」

▲賈永婕也是台北101董事長。（圖／記者李毓康攝）