賈永婕兩女兒在美留學　大女兒安安挑常春藤名校成為準碩士

記者葉文正／台北報導

賈永婕女兒安安申請到常春藤名校賓州大學非營利組織的領導研究所，安安最近已去紐約工作，今年八月底即將入學賓州，賈永婕也說：「安安選擇這個科系，並沒跟我們討論，但我非常贊成，獎學金都是爸爸出的，因為是很好的長春藤十大名校，未來應該是讀兩年。」

▲101董事長賈永婕今天出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

賈永婕說，安安最近在紐約工作，也是在這樣的組織，正為孩子在規劃課程，所以現在算是暑期打工。

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▲賈永婕(右)女兒安安(中)與小羽。（圖／翻攝臉書）

她說女兒唸的領域，就像是永婕美少女協會這樣的組織，看到所有公益團體，都是非營利組織，念這東西對她而言非常好，社工志工，未來有很多可能性，過去安安也曾去蒙古陪伴當地小朋友，安安22歲，還沒有講到人生規劃。但還沒有男友。

▲賈永婕女兒都很優秀。（圖／記者湯興漢攝）

賈永婕也提到，女兒喜歡的東西就是很清楚，次女小羽偏向念ＡＩ，認知科學，也在南加大，幸好有金主爸爸出錢。賈永婕也提到，三年來最困難的是，心靈照護計畫，要如何讓大家知道這個無形的資助，不是用量化來解釋，翻山越嶺希望孩子有這樣的照顧與教育。