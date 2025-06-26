Albee現身節目找喜劇人才！　脫口問「什麼是睡過」許效舜無奈回應

記者孟育民／台北報導

全台唯一台語站立式喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》第二季已正式開錄，即將自在九月與大家見面。第二季前哨戰正式開打！評審長許效舜這一回攜手首季的優秀選手，帶來網路版特別企劃《Talk Talk秀台語-全民練喙花》，除了一樣有專業台語顧問王秀容以外，第一季主持人浩子、吳姍儒也熱情參與。第一季評審黃豪平、劉宇珊聯手跨刀主持，更找來王彩樺、張秀卿、阿翔、林俊逸等人，還有近期深陷風波的Albee。

▲網路版特別企劃《Talk Talk秀台語-全民練喙花》今晚播出 。（圖／公視台語台提供）



此次推出網路版特別企劃《Talk Talk秀台語-全民練喙花》，評審長許效舜表示很開心能讓節目來到台灣許多城市與每個熱愛台語及脫口秀的觀眾互動、玩遊戲，不只是要尋找第二季「練喙花」的高手，更希望能推廣台語的趣味與生活智慧，這一季除了要全台走透透，全台動員人數更累積高達千人以上、來報名的民間高手也超過200位，競爭相當激烈。

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除了感謝北中南鄉親，更特別前進卡米地喜劇俱樂部、台大台語文社、桃園景福宮、樂君亭、林口醒吾科大、新竹站立風城、台中廣天宮、台中來福好事、高雄市立圖書館尋找喜劇人才。

▲節目尋找喜劇人才。（圖／公視台語台提供）

首波預告中也有不少亮點，包括Albee用不流暢的台語大喊「報告，什麼是睡過」將台語的「報告」念成「澎哥」，竟引來許效舜無奈回應「我不是澎哥」，瞬間讓全場大笑，另有王彩樺拼命刷牙直喊「我的牙齒白不白」、吳姍儒提爸爸吳宗憲竟自嘲「阮爸爸袂曉趁錢」，都讓人期待度瞬間拉滿。節目即將在@DAYDAY台語台YT頻道播出，首集節目也將在今晚（6/26）八點大首播！

▲Albee問「什麼是睡過」 。（圖／翻攝自網路）

