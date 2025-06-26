被爆戀上賀瓏　Albee過往言論又掀風波！曾認最快兩周可睡一起

記者黃翊婷／綜合報導

女星Albee（范乙霏）近日因曖昧知名脫口秀主持人賀瓏而陷入爭議，以往她受邀上節目分享生活經驗的片段也紛紛被網友挖出。其中一次Albee在節目上談及，在她過去的經驗裡，最快認識兩周就和心儀對象一起過夜；如今她捲入爭議之中，這些言論可能會使她被貼上負面標籤。

▲Albee被認為個性自然不做作，過去經常受邀上節目分享生活經歷，如今卻陷入爭議。（圖／翻攝自Facebook／Albee范乙霏）

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賀瓏近日捲入劈腿爭議，遭質疑與已故前女友天殘交往的同時，出軌女星Albee。這件事情掀起網友關注，並深挖當事人們過去的言論，其中，Albee被發現曾在2022年播出的節目「我就問你正常嗎」中提到，最快認識兩周就可以和心儀對象一起過夜，因為當時她在14天內每天都有與對方見面，「小時候那個情感很熱情，就是一點火之後，你會每天想要看到對方。」

Albee也曾在2021年的節目「11點熱吵店」中坦言，年輕時陷入熱戀，雙方需求會比較大，例如曾在大學時和男友突然來了興致，就在男友媽媽還在家的時候，沒關燈、沒鎖門衝回房間激戰，結果被男友媽媽撞見，雙方都很尷尬。

只是如今Albee也被捲入賀瓏的爭議中，過往言論陸續被挖出，引發網友正反意見評論，也可能會使她被貼上負面標籤。而對於賀瓏一事，Albee在24日曾於IG對外發表聲明，她強調，「大家最關心的是否有感情重疊，我可以很坦蕩蕩地說，沒有。」她與賀瓏過去在夜夜秀共事2年，始終只有工作交流，後來賀瓏在4月初與當時的女友分手，兩人才從工作夥伴變成一般朋友，但不會過問彼此的私人感情問題。

Albee在聲明最後也回應了6月與賀瓏同遊日本大阪的事情，她說，「我與賀瓏在這段期間的相處，陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志，同時，我沒有對不起任何一個人。」