王心凌巡演喜迎60場　曝光1重磅驚喜：終於來了！

▲王心凌推出全新周邊商品。（圖／天晴娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

王心凌昨（21日）無預警釋出一支短影音，畫面中她手捧著即將開賣的全新周邊商品，悄悄對粉絲們宣告：「大家敲碗很久的周邊，終於要來了！」而這一刻的驚喜，也恰巧選在《Sugar High》巡迴演唱會邁入第60場的重要場次，不只是紀錄的累積，更是與粉絲共享甜蜜旅程的美好象徵。

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▲▼ 王心凌合作國際知名插畫家 Yumma。（圖／天晴娛樂提供）





這波全新周邊不僅延續《Sugar High 2.0》的樂園主題，更找來長居濟州島的國際知名插畫家 Yumma 跨國合作，共同為王心凌的五位人氣「Sugar Monster 小怪獸」換上全新造型，五隻小怪獸全員煥然一新，每一隻都穿上了量身打造的新衣，從配色到神情都更具個性與故事感。

但最驚喜的亮點莫過於，連 Sugar Monster 軍團的「CEO」王心凌本人，也親自套上了兔子裝變身「王兔兔」，以超萌造型領軍全員換新裝的 Sugar Monster 們一同現身，畫面瞬間融化粉絲的心，她坦言：「這次能與王心凌合作真的太幸福了！」

王心凌演唱會團隊也透露，從角色發想到服裝設定，每一項細節都經過深度溝通與討論。雙方共同創作出這組充滿溫度與童趣的 Sugar Monster 系列周邊，不僅延續演唱會的夢幻氛圍，更讓粉絲在日常中也能感受到 Sugarland 的可愛能量。