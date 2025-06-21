Energy風光回歸歌壇還破紀錄！　牛奶突喊：看一場少一場

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy去年睽違21年強勢回歸歌壇締造驚人奇蹟，不僅《Here I Am》專輯入圍第36屆金曲獎最佳演唱組合獎、〈星期五晚上〉入圍年度最佳歌曲獎，今（21日）在2025 hito流行音樂獎以〈星期五晚上〉獲得「2024 hito年度十大華語歌曲」肯定、2024 Hit Fm年度百首單曲冠軍，並拿下「hito團體」獎項，《Here I Am》專輯作品在hito中文榜上進榜長達29週之久，更有13週佔據榜單冠軍，打破紀錄奪下「hito進榜最久歌手」以及「hito冠軍王」三大獎項，奪下五大獎成為當晚最大贏家。

▲▼ Energy今4人合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

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Energy今晚從態度滿滿的回憶殺歌曲〈Come On〉、〈星期五晚上〉、〈馬上去〉，立刻讓現場氣氛嗨到最高點，牛奶開心說：「得獎很開心，再加上大家喜歡我們的作品，從中得到生活正能量也是我們想傳遞的。」阿弟也說，這次金曲入圍很感動，「這都不是我們人生規劃，是個意外奇蹟，一切都非常感謝。」

但他們9月6、7日要重返高雄巨蛋開唱，書偉說，下週除了金曲獎開獎緊張，演唱會開賣也很緊張，牛奶呼籲：「現在要看Energy立刻馬上去，因為看一場少一場啊！」牛奶除了預告這次演唱會是全新的演出，書偉也爆料會有非常接近各個座位區歌迷的機關。

▲Energy成員Toro領獎時趕去陪伴家人。（圖／記者黃克翔攝）

而Toro也在演出時歸隊，但表演結束後又立刻離場去陪家人，對此牛奶表示有關心Toro，但狀況沒有多做說明；至於睽違22年再度入圍金曲獎，最想拿什麼獎？三人則簡單表示兩個都想拿。