劉品言升格人妻！李李仁曝連晨翔突宣布「要結婚」　宋芸樺：等96分鐘才知道

記者蕭采薇／台北報導

2025第27屆台北電影節20日晚正式揭幕，由台灣首部高鐵災難動作電影《96分鐘》（96 Minutes）擔任開幕片，剛宣布與男星連晨翔結婚並升格爸媽，本屆北影主持人劉品言與現場的演員皆有私交，現場也被她幸福的氣氛感染。

▲《96分鐘》演員李李仁、林柏宏和宋芸樺，都和今年的北影主持人劉品言有私交。（圖／記者黃克翔攝）

近期宋芸樺的好友劉品言與連晨翔結婚、懷孕，宋芸樺回憶當時正在洛杉磯工作，早上6點獲知喜訊，由於另一好友楊謹華先前不知對象是連晨翔，宋芸樺被問是否知道好友的另一半是誰，她則搞笑回「我隔了96分鐘才知道」。

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▲宋芸樺透過視訊得知閨蜜劉品言懷孕。（圖／記者黃克翔攝）

曾與劉品言在電影《莎莉》演出姊弟的林柏宏，笑說自己完全不知情，「我是跟大家一起才知道的，我有傳詢問關心她，而且在新聞曝光前幾天我們才在聊要合作一個工作。」林柏宏說，自己和大家同時看到喜訊，事後也有傳訊給劉品言恭喜。

▲林柏宏曾與劉品言在電影《莎莉》演出姊弟。（圖／記者黃克翔攝）



李李仁透露，自己與劉品言和連晨翔都有私交，在消息公布當天甚至在和連晨翔工作，沒想到對方突然說要結婚：「他告訴我新娘是劉品言，我真的蛤了一聲。」對於兩人修成正果，李李仁開玩笑直說：「我是跟晨翔說好自為之啦！」

至於李李仁與劉品言、連晨翔都是多年好友，他與老婆陶晶瑩情感甚篤，是否有給建議，他則笑說劉品言不用他給經驗，而他已經對連晨翔開玩笑說「你好自為之」，並祝福兩人的未來幸福美滿。眾人也開玩笑說：「還是我們典禮那天，用轎子把她抬出來？」《96分鐘》將於9月5日全台上映。