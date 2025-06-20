姚元浩「用生命寵粉」奔義大利！　節目團隊驚險飛越印巴戰區

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂出品的人氣實境節目《嗨！營業中》最新分享的預告花絮郭泓志直言：「我們辛苦了這大半年的時間，是該好好考慮一下員工旅遊，我覺得這是比較重要的，去義大利呀。」最終任務揭曉果真是大家期待已久的義大利員工旅遊，但姚元浩仍是擔憂地說：「是義大世界還是義大利呀！」非常搞笑。

▲白安摔在泥水裡。（圖／好看娛樂）

驚喜的是「鬼鬼」吳映潔特別回歸與夥伴們一同直奔歐洲義大利，網友紛紛留言：「太期待了！」只是這次義大利員工旅遊暗藏玄機，一到當地就全天候拍攝，從日出忙到深夜，而拍攝過程中夥伴們竟與印巴戰爭爆發時間擦身而過，幸運搭乘轉機航班成功脫險，也讓網友驚呼：「這根本是用生命在寵粉！」

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▲美聲天后周蕙（左）擔任小幫手右為白安。（圖／好看娛樂）

此外，出發義大利員工旅遊前，在花蓮「嗨！小吃部」的最後一次營業，特別邀請到宇宙人樂團主唱小玉、美聲天后周蕙擔任本集小幫手。小玉剛現身就到泥巴田中幫忙種蓮花、玩泥巴戰，身為郭泓志粉絲的他，能親身體驗黃金左投的泥巴球威力相當興奮，就連好友白安在泥巴田中被其他哥哥們欺負，臉上沾到泥巴也不伸手救援。

▲一行人準備去義大利。（圖／好看娛樂）

營業當天周蕙被主廚姚元浩要求加菜，立刻端出拿手料理「南瓜濃湯」給幸運的客人品嚐。另外「煎餃小白」白安再度失誤，周蕙也隨即通報店長包偉銘廚房出狀況，「冰花煎餃要15分鐘才能出一鍋，所以有點慢。」包偉銘立即出馬救援，改變出菜順序說：「好！沒關係，我會先給他們（客人）我的包飯糰。」

白安再度嘗試做冰花煎餃，還放話說：「要有頭有尾！」卻都煮出燒焦的煎餃，原本白安還想挽救鍋中的餃子，但主廚姚元浩一看到就說：「妳現在燒焦就來不及了！」究竟最後「煎餃小白」白安是否能夠煎出完美的冰花煎餃？而歐洲義大利員工旅遊，將在7/5、7/14登場。