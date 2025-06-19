謝和弦妻再曝租處「10年前天花板就掉過」　公開房間狀態呼籲調查

記者蔡宜芳／綜合報導

謝和弦的老婆陳緗妮在16日曾稱租處「天花板掉落」，且房東還要她自行修繕，並繼續繳納全額房租，引發關注。她18日再度發文，拍下租處多年來的驚人慘狀，直說「不希望再有別的受害者」。

▲陳緗妮日前透露租處有天花板掉落的情況。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

陳緗妮表示，她幾日前的發文，可能會被外界認為只是要抱怨「天花板掉下來」與「惡房東」，但她後來驚覺，問題可能關乎整棟華廈居民的生命安危，「我如果不說出來，萬一以後發生什麼更嚴重的事件，我自己可能會遺憾一輩子。」

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陳緗妮指出，娘家的租屋處已使用超過十年，同時也是她創立「馬槽音樂」的地方，「最開始承租時就一直都是輕鋼架天花板，曾經在客廳處有掉下來過，但去年3月房間天花板掉下來這麼多片是最最嚴重的一次。」接著4月大地震時，再度出現另一間房天花板塌陷情況，「我拆掉所有輕鋼架天花板才知道，原來有『鋼筋外露』！到底房東在此之前就知情嗎？為什麼房東認為修繕鋼筋外露的天花板是承租者的責任？！」

▲▼陳緗妮公開房間狀況。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

陳緗妮也透露，父親曾提到幾年前大樓一樓騎樓的柱子有過「鋼筋裸露」的問題，且其他住戶裝修時，也有發現相似情形。她對此痛批：「我不知道『人命』在各位眼裡到底重不重要？我不希望再有別的受害者。」她認為，眼前的問題絕不僅是「修繕」，更應該有結構安全專家介入鑑定是否為「海砂屋」或「偷工減料」造成的結構危機。

▲陳緗妮3天前發文。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

在安全考量之下，陳緗妮當機立斷要求父母搬離現址，「也因為房東遲遲不肯修繕，在合約期間內，我們後來還是做了自行修繕的工作。」她本想在修好房子後，將該處作為辦公室使用，然而在這期間，房東竟連搬家費用都要她自行負擔，甚至在續約時一口氣將租金調漲4000元。

所幸近日房東主動表示不再出租，陳緗妮為此說道：「我們也不用再糾結要不要捨不得自己的心血了！」她也認為這或許是一個命運的暗示，並引用星座專家唐綺陽的話說：「自己的命自己救！」