《與惡2》楊貴媚「害慘謝欣穎」太壞被轟！本人委屈嘟嘴：我都被罵

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》播出後，引起許多網友追劇風潮並引起熱烈討論，其中楊貴媚罕見在戲劇中使壞，她飾演的高張玉敏是一位要競選縣長的政治人物，雖然看似風光，但私底下的她經歷丈夫外遇，小三的女兒謝欣穎住進家中，為了達成政治利益，把謝欣穎「朝貢」給想要拉攏的陣營，導致對方遭到硬上性侵，最終造成無法挽回的傷害。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

今（19）日《我們與惡的距離 II》舉辦媒體訪問，主演楊貴媚、黃鐙輝、謝欣穎、白潤音 、鄭又菲與導演林君陽皆一同出席。其中，楊貴媚一露面就露出委屈表情，嘟嘴說道「我都被罵」，可愛的反應讓在場所有人都笑翻。

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▲《我們與惡的距離 II》舉辦媒體聯訪，導演林君陽 、楊貴媚 、黃鐙輝、謝欣穎 、白潤音 、鄭又菲出席。（圖／記者莊喬迪攝）

楊貴媚坦言自己可以想像網友的反應，印象最深刻的留言是「真的太壞了，看了忍不住捏拳頭」，笑說「不知道該開心還是傷心」，坦言心情上有喜憂有，開心的是自己難得演壞人，角色跟以前不一樣，戲裡有個性、手段、為母則強、陰險，演得相當過癮。

▲楊貴媚在《我們與惡的距離 II》3、4集中使壞。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

不過，楊貴媚覺得憂的點，則是認為其實角色「高張玉敏」是個相當孤獨的人，不過目前觀眾還沒有看到最後，所以不曉得這個人背後的酸楚，她表示其實從前四集可以看到，她在高家是個被丈夫背叛，被派系背叛，一個人要撐起政治世家的可憐女人。

▲楊貴媚出席《我們與惡的距離 II》媒體聯訪。（圖／記者莊喬迪攝）

此外，楊貴媚也被問及戲裡對謝欣穎造成傷害的劇情，她對角色解讀為「對高政茗多多少少有一種『利用』，也有期待，反正她很吸睛，會覺得『我看妳值不值得和解』，有一種試探的感覺，看能不能讓我跟妳和解，沒想到憾事會發生」。