跟鍾欣凌出櫃惹淚！王品澔「試鏡沒到場」被導演刷掉　反轉結局曝

記者黃庠棻／台北報導

台劇《拜六禮拜》播出後討論度熱烈，主演鍾欣凌、王品澔以及導演杜政哲今（19）日出席媒體聯訪，一同分享演出的趣事。其中，王品澔與鍾欣凌在片中飾演母子，一場哭著跟母親出櫃的戲碼，賺走許多網友熱淚，他露出害羞笑容，坦言播出後有收到許多觀眾的正面回饋。

▲王品澔在《拜六禮拜》有亮眼表現。（圖／華視、公視台語台提供）

王品澔這次在《拜六禮拜》飾演鍾欣凌的兒子「孫曉健」，瞞著母親的性向一直到大學才敢讓媽媽知道，除了出櫃戲碼受到矚目之外，他在片中安慰在感情中受挫的母親，也讓他獲得「國民兒子」的封號，更成為網友最關注的新生代演員之一。

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▲王品澔在《拜六禮拜》有亮眼表現。（圖／華視、公視台語台提供）

事實上，導演杜政哲在今（19）日透露，「孫曉健」這個角色其實有很多人爭取，坦言自己想培育新生代男星，因此找了很多人來試鏡，一開始本來並不是王品澔得到角色，他透露在第一次試鏡時對方提供了影片，本人沒有到現場，讓他在另一部戲的殺青酒上直接撂狠話「《拜六禮拜》沒你的份了」。

▲王品澔、鍾欣凌、導演杜政哲出席《拜六禮拜》媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

對此，王品澔坦言自己在第一次試鏡之前，那個時段早已排好海外工作，只能寄影片給導演看，本來還對自己很有信心的，沒想到在殺青酒上得知噩耗，整個人的心情都變得低沈，幸好後來有了第二次試鏡的機會，他才卯足全力表演，加上他從小講台語的基礎，順利拿下角色，導演杜政哲笑說「應該是老天有安排，是你的就會是你的」。

▲王品澔的台語成為加分關鍵。（圖／記者林敬旻攝）