內褲永遠濕濕的！薔薔私處「狂流分泌物」忍3周才就診 醫嚇：很嚴重

記者潘慧中／綜合報導

薔薔最近上《女人我最大》大方坦承18、19歲時已有過性經驗，有次私密處特別癢又很臭，「有很多分泌物，內褲永遠都是濕濕的」，但因為深信人體有免疫細胞會自行好轉，便忍耐了約3周。

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▲薔薔有陣子內褲永遠都濕濕的。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



直到發現狀況遲遲沒改善，薔薔才請媽媽帶她去看婦產科。就診過程中，醫師一看嚇到，「因為啪啪啪，水就像是尿一樣這樣出來」，她形容當時的分泌物流量極大，甚至把診療台上的清潔墊整片弄濕。

▲▼薔薔忍了3周就診後嚇到醫生。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



醫師當場神情嚴肅，並對薔薔母親表示「這個很嚴重」，初步懷疑可能是淋病，讓她覺得很疑惑，「我想說我根本沒怎樣！」

▲▼醫生當時說薔薔的情況很嚴重。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



在醫師要求下，薔薔接受了一連串的檢驗，一度非常緊張，「怎麼會淋病？」不幸中的大幸是檢查報告出爐後，醫生確認只是「披衣菌感染」，讓她稍微鬆了一口氣。

▲▼醫生本來以為薔薔得淋病。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

