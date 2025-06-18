《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》將於7月18日率先在當地上映，隨後將在全球150個國家地區上映，台灣則是要等到8月8日。隨著上映日越來越近，電視台預告將在6月28日公開正式預告。而《無限城篇》預告相當神秘，至今仍沒有新畫面曝光，觀眾盼了快一年，只能看到主角進無限城後一直往下掉。



▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》日本將於7月18日上映，至今還沒有釋出正式預告。（圖／翻攝自X）

據日媒《Real Sound》分析報導，《鬼滅之刃》官方日前宣布《無限城篇》正式預告將於6月28日發表，令動漫迷相當期待，原因是動畫第4季《柱訓練篇》自2024年6月30日播畢後，至今將近1年，劇場版《無限城篇》預告遲遲沒有公開。相較於2020年劇場版《無限列車篇》，上映前2個月以上就已經釋出預告，當時透過社群網站轉發宣傳奏效，掀起全民看電影的社會現象，創下破404.3億的史上第一票房紀錄，這次《無限城篇》則相當神秘。

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▲《無限城篇》預告，觀眾目前只有看到所有角色進無限城後一直往下掉。（圖／翻攝自X）

目前關於《無限城篇》僅有部分影院播放限定宣傳片，引發一部分動漫迷不安，為何此次堅持保持「沉默」？其背後浮現出刻意避開「王道宣傳法」的意圖，只讓部分觀眾在影院看到畫面的「珍貴體驗」，並透過觀眾在社群網站分享心得，與尚未看到畫面的觀眾產生溫度差，成為新的討論爆點。

現在是資訊過剩的時代，刻意減少相關資訊產生話題的「逆向宣傳」，反而存在一定的效果，例如2022年《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》、2023年《蒼鷺與少年》，都因為上映前沒有公開正式版預告，靠觀眾口碑累積高票房。而《鬼滅之刃無限列車》的票房超越吉卜力《神隱少女》，被認為是疫情下誕生的「票房奇蹟」，如今是疫情後的2025年，為了激起《無限列車》當時的朝聖熱潮，也需要時間累積以便於一口氣爆發，如果這次的「沉默」能夠再度造就高票房，也將成為日後大製作電影的宣傳指標。