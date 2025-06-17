薔薔81萬YT爆侵權！苦主控「還一直刪留言」她震驚首發聲：全不知情

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）出道自《我愛黑澀會》，近年不只跨足YouTuber領域，2022年2月還自立門戶開了「福利文創」工作室。近日格外引起討論的是，她被Dcard網友指控影片使用到有版權的音樂卻未告知，得知後，她隨即發文回應：「感到非常震驚！」

▲薔薔的影片最近被控侵權。（圖／翻攝自Threads／chialing_maze）



針對有網友指控其影片使用了未經授權的音樂，薔薔驚訝之餘不忘火速道歉，「一直以來我完全不知情」，並進一步說明，相關影片均由先前的外包剪輯師所製作，公司內部一直明確規定「絕不能使用有版權的音樂」，但既然已經發生問題，「公司也是會立即面對處理。」

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▲薔薔的YT頻道目前有81萬訂閱。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）



至於該網友在文中提及曾試圖在YouTube影片下留言卻遭刪除，薔薔也解釋：「這不是團隊所為，可能是受到YouTube的留言限制，所以我也不曾看到過留言。」她強調自己支持言論自由，從不刪除任何留言，並誠懇呼籲：「請此版權所有人，麻煩您可以聯繫我們私訊或信箱，我們願意付費以及處理後續問題！」

▲薔薔強調沒刪留言。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



後來，薔薔在留言區透露目前已與該名創作者聯繫上，雙方達成共識並開啟合作契機，「由於本公司非常欣賞對方的作品，對方也願意再幫我們在未來做更多的音樂並提供我們版權使用，本公司也會無條件支持與支援對方的創作！」

薔薔Threads全文：

今天在D card上看到有人指控我們團隊使用到他版權所屬的音樂在影片裡 一直以來我完全不知情 看到也感到非常震驚與抱歉！

因為這幾隻影片都是由之前的外包剪輯師所剪

我們公司內部也是一直規定大家絕不能使用有版權的音樂

但既然有發生 公司也是會立即面對處理

對方在文內有說試圖留言在我的Yt影片下 卻一直遭到刪除 這不是團隊所為 可能是受到Yt 的留言限制 所以我也不曾看到過留言

本人是堅持言論自由 從不刪除任何留言

請此版權所有人 麻煩您可以聯繫我們私訊或信箱

我們願意付費以及處理後續問題！

在此福利文創感到非常抱歉

再送上萬分的歉意 我們願意承擔與彌補我們的疏失

已與對方聯繫上囉！

由於本公司非常欣賞對方的作品

對方也願意再幫我們在未來做更多的音樂並提供我們版權使用

本公司也會無條件支持與支援對方的創作！

謝謝大家也煩請大家一起支持張小姐的靈魂創作唷