「GD活動遲到40分鐘惹怒韓國記者」公司急發聲　同步宣布捐出8.8億

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王G-DRAGON（GD）睽違多年回歸樂壇，他近來行程滿檔，出席眾多時尚活動等等，13日卻因大遲到40分鐘，惹毛眾韓媒。雖然官方後來解釋是鄰近下班時間大塞車，但韓媒不買單，引起極大爭議。不過，活動當天雖出現遲到爭議，但他藉著活動宣布捐出韓幣8.8億元（約台幣2200萬元）幫助青少年戒酒治療，正面影響仍不可抹滅。

▲GD因交通問題出席活動遲到40分鐘。（圖／翻攝自iMBC娛樂）



G-DRAGON重返樂壇後，人氣極高的他，受邀參加各類活動，只是13日原訂晚間7點出席PEACEMINUSONE Highball推出新品活動時，遲到了40分鐘才抵達現場，令在現場乾等的媒體怒不可言，標題狠酸雖「搭特斯拉Cybertruck仍遲到40分」，從韓媒釋出的影片裡，現場有不少攝影記者表達不滿心情「我們已經等了40分鐘了」、「什麼啊」。

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▲▼GD遲到40分鐘，令韓國記者很不開心。（圖／翻攝自iMBC娛樂）



面對媒體的怒氣，G-DRAGON公司隨後解釋，「因為正處於下班時間，交通狀況非常嚴重，抵達的時間不可避免地延遲了。」只是GD近來並非第一次大遲到，他3月底在首爾舉辦演唱會第一天，同樣延遲開場1小時，但當天主要是因氣溫突然驟降到零度以下，活動場地又在室外，當時公司已經解釋過一次。

不過，G-DRAGON雖遲到40分鐘出席活動，但他也藉著該活動同步宣佈捐出韓幣8.8億元（約台幣2200萬元）幫助並推廣青少年戒酒治療，8的數字象徵「∞無限大」的符號寓意。