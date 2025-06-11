劉品言3年前拜月老「靈驗巧合網驚呆」！願望全成真了　許效舜見證發聲

記者孟育民／台北報導

女星劉品言日前驚喜宣佈與連晨翔的結婚喜訊，目前已經懷孕三個月，好消息掀起廣大粉絲獻上祝福。有網友翻出劉品言3年前在《花甲少年趣旅行》拜月老的畫面，當時她許願完突有一對燕子飛進月老祠裡，似乎老天亦有所感應，為她的姻緣默默牽線。錄影夥伴許效舜今（11日）出席公視台語台《Talk Talk秀台語》第二季記者會，也感動發聲。

▲劉品言3年前拜月老，許效舜見證感動發聲 。（圖／公視台語台、東森提供）

劉品言在節目為了求得正緣前往台南武廟，面對劉品言「希望3年內能出現好姻緣」的心願、以及許效舜在旁補充「幫她找到有能力在台北買房的老公」的條件，月老都給了「聖杯」。得到好彩頭的劉品言難掩心中的雀躍，滿面春光地對許效舜說：「舜哥您說的都是我想的，好厲害，你會通靈吧！」語畢，立刻有一對燕子飛進月老祠裡，更是讓他們驚喜不已，這彷彿也預告著他們都將有好事發生。

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▲劉品言拜完真的靈驗。（圖／翻攝自花甲少年趣旅行）



如今喜事真的降臨，許效舜回想當時笑說：「女生洗澡為什麼要關窗戶，男生洗澡關窗戶是怕鳥飛出去，女生是怕鳥飛進來，鳥來了就是好事，喜鵲來報喜。」她認為當時劉品言拜月老相當虔誠，對於她戀情開花結果送上祝福，「我是不知道她的故事，品言是一個很專注的人，我聽不到她的心聲，但看見她的喜訊我覺得很棒。」

▲許效舜、澎恰恰、吳姍儒、浩子出席《Talk Talk秀台語》第二季記者會 。（圖／公視台語台提供）