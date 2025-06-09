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劉品言熱戀連晨翔早露餡！　唐綺陽揭「錄影細節」：坦率得好可愛

記者蔡宜芳／綜合報導

劉品言與連晨翔今（9）日公開結婚及懷孕的消息，喜訊讓各界都相當驚喜，網友也熱議女方先前參加唐綺陽的節目時，有被預言「桃花出現」。對此，唐綺陽於稍早發文道賀，也提到當天發現的端倪。

▲▼劉品言熱戀連晨翔早露餡！唐綺陽揭「錄影細節」。（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

▲劉品言和連晨翔於9日宣布婚訊。（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

唐綺陽透露，劉品言前陣子才剛到她主持的節目《談星私廚》擔任第二位特別來賓，當時她就感受到對方身上散發一股溫暖的能量，整個人氣場柔和又幸福。唐綺陽指出，一般女明星談到感情時會選擇保密，、先假稱單身，但劉品言卻不小心露出幸福表情，先說「還沒」，接著馬上坦率地補上一句「有約會對象啦」，讓她覺得很可愛。

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▲▼劉品言熱戀連晨翔早露餡！唐綺陽揭「錄影細節」。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲唐綺陽在錄節目時，就看出劉品言在熱戀中。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

如今聽到劉品言不只結婚，還懷孕的消息，唐綺陽坦言完全不意外，「難怪能量場那麼柔和美好，我相信那時如果懷孕滿三個月可以公開的話，她一定毫不猶豫就會公開喜訊的，言言就是這麼坦率可愛的人。」

此外，唐綺陽也提到劉品言的老公連晨翔，指出男方是個性殷實的魔羯座，個性穩重踏實，特別喜歡安全感與務實的生活模式，「祝福這對俊男美女永遠幸福，期待可愛的小寶寶趕緊來到這個世界！迫不及待跟小寶寶見面！」

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唐綺陽劉品言連晨翔

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