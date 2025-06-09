獨家／SJ站上大巨蛋夢想成真！「11月連唱2天」歡慶20週年　金希澈也會到

記者吳睿慈／台北報導

「韓流帝王」Super Junior於2005年出道，迎來20週年，他們過去數度宣傳將舉辦20週年巡演。如今專場消息成真，官方9日下午5點在IG貼出文宣暗示「coming soon」，《ETtoday》掌握獨家消息，他們預計在11月連續兩天站上臺北大巨蛋，成功征服心心念念的殿堂，對於粉絲、成員皆意義非凡。

▲SJ官方稍早公開歡慶20週年演唱會的預告圖，《ETtoday》掌握獨家消息，他們將成為第一組於大巨蛋舉辦專場的韓團。（圖／翻攝自Super Junior官方臉書）



Super Junior官方稍早預告「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」即將展開，首爾站在8月23、24日兩天，《ETtoday》也掌握獨家消息，Super Junior歡慶20週年自然少不了陪伴台灣老婆，他們過去在台北小巨蛋數度高喊「挑戰大巨蛋」、「坐滿大巨蛋」，如今美夢成真，預計在11月中旬左右連續兩天站上臺北大巨蛋，一連兩天服務廣大的台灣E.L.F.。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲SJ即將於11月連續兩天在大巨蛋歡慶20週年，金希澈也會到。（圖／翻攝自Super Junior官方臉書）



過去金希澈數度強調會參與20週年活動，因此本次巡演他也會到場，這同時是他繼「客串」Super Junior-L.S.S林口場演唱會後，相隔1年半左右，再度來到寶島與粉絲見面。

不僅如此，歡慶20週年的重要性，場地也相當有意義，Super Junior是第一組站上臺北大巨蛋開專場的韓團，師弟NCT DREAM雖搶先發佈12月的專場消息，但他們才是真正的「第一組韓團」專場開唱，更巧的是，同門師妹泰妍（太妍）則是第一位韓星solo歌手在該場地舉辦巡演，此次演出帶有雙重意義。