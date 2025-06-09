快訊／劉品言驚喜宣布「懷孕超過三個月」　閃婚連晨翔曬婚戒

記者黃庠棻／台北報導

女星劉品言在演藝圈出道超過20年，演過多部偶像劇，跨足電影之後也有漂亮成績，不過感情生活始終是許多粉絲相當關心的話題。怎料，今（9）日突然在社群網站上認愛連晨翔，甚至公開已經懷孕的好消息。對此，《ETtoday星光雲》求證經紀人也證實了喜訊。

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▲連晨翔、劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言在社群網站上發文寫下「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡。請用守護的心祝福我們」公開自己與連晨翔的喜訊，同時曬出多張小倆口的合照，無名指上的婚戒相當明顯。

▲連晨翔、劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

而劉品言突然公開喜訊，《ETtoday星光雲》求證經紀人，對方大方回應「沒錯，就是好消息，我們沒有在宣傳」，同時公開懷孕已經超過三個月，已經是可以大方分享的時刻了，同時透露兩人感情升溫其實是在2024年拍攝台劇《舊金山美容院》時。

【劉品言全文】

謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，

謝謝世界贈與我的平凡與不平凡。

請用守護的心祝福我們