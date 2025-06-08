外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

記者陳芊秀／綜合報導

日本外商公司OL盛永彩葉（盛永いろは）擁有168公分的高挑身材與豐滿G級上圍，因宣布出道拍AV引發外界關注。她30歲嫁給一名金龜婿，原本被視為「人生勝利組」，但婚後丈夫時常出入風化場所尋花問柳，令她覺得「很髒很噁心」，據悉，她決定拍AV是因為要報復丈夫，藉此「互相傷害」。

▲已婚的外商企業OL盛永彩葉出道拍AV，原因是要報復老公。（圖／翻攝自X）

據AV評論家一劍浣春秋透露，盛永彩葉在外商企業中工作表現突出，是公司不可或缺的重要成員。然而，婚姻生活出現裂痕，讓她逐漸失去對丈夫的信任與親密感，甚至拒絕與對方行房。她表示，丈夫的行為讓她無法接受，長期壓抑的情緒最終促使她做出極端的選擇，踏入拍AV的圈子。

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▲盛永彩葉氣老公出入風化場所，拍AV互相傷害。（圖／翻攝自X）

對於盛永彩葉的出道，一劍浣春秋看完宣傳片大為讚賞，認為她的氣質與外型極具吸引力，尤其是她片中展現出的「殺氣」與成熟魅力，讓人印象深刻。他形容她的氣場像是一位很難親近的女主管，還有「大姐姐迷人的肉感」，勢必吸引大批粉絲的關注。