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陳庭妮「婚姻中途登出」 壓力爆表！揭單親媽心境：離婚是種重生

記者黃庠棻／台北報導

改編自精神科醫師鄧惠文經典作品的《婚內失戀》系列電視電影《慶祝》透過三段女性婚姻故事層層揭開現代情感的真實樣貌，希望能為觀眾帶來一場「集體婚姻治癒」。

▲陳庭妮在電視電影《慶祝》飾演的單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲陳庭妮在電視電影《慶祝》飾演的單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎。（圖／寬想國際娛樂提供）

其中，陳庭妮飾演的「單親媽媽」張璃是整部戲最具壓抑感的角色之一，她在事業與家庭之間苦苦掙扎，卻始終感覺做不好，心理壓力大到幾近崩潰，她分析角色心境「因為太想做好，反而把自己綁得很緊，導致事事不順！」

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對此，陳庭妮鼓勵女性在感情中不該總是為他人或大局著想，說道「該多聽聽自己的聲音，這不是一種自私，而是一種跟細水長流的相處方式。」過去她在《火神的眼淚》曾飾演單親家庭的孩子，這次在《慶祝》飾演「單親媽媽」，認為現代社會對單親家庭的接受度雖然提高很多，但從角色中感受到單親育兒的壓力。

▲陳庭妮在電視電影《慶祝》飾演的單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲陳庭妮在電視電影《慶祝》飾演的單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎。（圖／寬想國際娛樂提供）

陳庭妮表示「生活一定還是比較辛苦」，坦言「因為很多時候沒有人可以分擔家務，無論是陪伴孩子或經濟重擔都可能要一肩扛起。」但她也相信，愛的力量可以讓一切迎刃而解「只要彼此有愛，小孩必定能健康快樂地長大！」

現代女性已經脫離「離婚等於人生失敗」的觀念，陳庭妮也認同這個想法「人與人之間的相遇，本來就是因為有課題要學習。有一天分開，也許是課題結束，該走向下一階段了。」她相信「婚姻中途登出」的女性值得擁有更多勇氣和自信「不要把內心鎖住，離婚也可能是種重生！」

▲陳庭妮在電視電影《慶祝》飾演的單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲陳庭妮在電視電影《慶祝》飾演的單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎。（圖／寬想國際娛樂提供）

談到《慶祝》這部作品最大的價值，陳庭妮認為正是開放的討論空間，分享「它就像一本書，有很多不同的章節與觀點，沒有評論誰對誰錯。觀眾可以在某些台詞或情節中被打動，產生反思或共鳴，這就是我覺得最能療癒人心的地方。」

拍完這部戲後，陳庭妮坦言，自己對婚姻、愛情與人生也有了新的體悟「其實拍攝的時候，很多角色的心境都和我現在人生階段的感受交織在一起，很難分得清是角色帶給我靈感，還是我帶入了自己的經歷去詮釋張璃。」她認為，這就是人生每個階段的「濃縮」，直呼「每一次拍攝，都是把自己此刻的人生經驗化成角色的樣子，彼此是互相成就的。」

▲陳庭妮在電視電影《慶祝》飾演的單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲陳庭妮在電視電影《慶祝》飾演的單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎。（圖／寬想國際娛樂提供）

婚內失戀系列電視電影《慶祝》由監製陳美珊、陳安齊、製作人章依婷、陳嗣哲與導演秦鼎昌攜手打造，並由寬想國際娛樂製作出品，攜手國際富豪汽車股份有限公司與大浩娛樂行銷股份有限公司聯合出品，將於6月14日起於三立都會台首播、6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV陸續上架播出。

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陳庭妮慶祝

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