陳喬恩公開「全身插滿針近照」　忍痛做針雕：我是不會招的

記者王靖淳／綜合報導

女星陳喬恩不時會透過社群分享生活點滴，今（6）日她就在IG曬出一系列全身被針扎的照片，大方公開自己針雕的保養心得，同時也幽默表示：「容嬤嬤我是不會招的。」貼文及照片曝光後，掀起網友留言討論。

▲陳喬恩會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩透露她目前持續進行針雕調理身體狀況，並強調這是以改善氣血循環為主。她坦言雖然「痛還是會痛的」，但對她而言是可以忍受的程度，因此選擇繼續這樣的療程方式。陳喬恩也表示：「我針雕主要是調理氣血，我會配合艾灸一起，保養只是順便啦！」

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▲陳喬恩分享保養祕訣。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩也提到，自己療程重點大多放在背部針灸，臉部針灸則是偶爾進行，這次主要是為了改善肩頸緊繃等問題而接受療程。她坦言這種針雕方式雖然對她來說是適合的，同時也不忘貼心提醒網友：「不見得適合所有人，也可以不用照我的方式啦！」貼文及照片曝光後，湧入大批網友朝聖留言「好勇敢」、「看著好痛」、「感覺比雷射還可怕。」