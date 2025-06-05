蘿莉塔包網咖搶GD票失敗　「黃牛開價5萬代搶」惹怒她：過分

記者王靖淳／綜合報導

南韓天王GD（G-DRAGON、本名權志龍）即將在7月12、13日來到台北小巨蛋開唱，消息曝光後掀起粉絲搶票潮，就連女星蘿莉塔都特地去網咖包台搶票，但最終還是沒有搶到。為此她今（5）日在IG寫下長文，表達對沒買到票的失落及無奈，同時也透露黃牛開價代搶費5萬的內幕，「太過分了。」

▲蘿莉塔沒買到GD演唱會門票很傷心。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

談到入坑成為GD粉絲的契機，蘿莉塔自稱是「骨灰級粉絲」，並透露自己在2009年12月6日，因到韓國找好友，意外看了GD生涯首場個唱，還幸運站在超前排，「超近距離看到GD，演唱會high爆非常精彩。」雖然當時她根本不知道GD是誰，但演唱會結束後她不但被圈粉，甚至還掃光專輯及相關周邊。

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蘿莉塔笑說，當年GD還沒在台灣爆紅，自己回台後大力向身邊的人推薦，結果竟被調侃，「不過有實力又有魅力的GD熱潮，過沒多久就席捲全世界了。」如今GD將在7月來台開唱，搶票失利的蘿莉塔失望地說：「目前確定7月是見不到GD了，傷心之外也有點生氣，氣自己不夠有錢。」

▲蘿莉塔曬出16年前朝聖GD演唱會的照片。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

除了感嘆運氣不好，蘿莉塔也對開出天價賣票的黃牛感到氣憤，她透露曾收到私訊，有人稱可保證搶得到票，但代搶費開價高達5萬元，為此她傻眼表示：「立刻謝謝不用再聯絡。」並直言一張VVIP原價八千多就已夠吃力，怎麼可能付五萬八千多買一張票。

最後，蘿莉塔在文末呼籲粉絲理性購票，「我知道搶票很辛苦很難，收點工錢合理，但收五萬⋯是不是太過分了？而且如果是真的也罷，最怕是詐騙，錢沒了票也沒有。」並在文末傷心表示，GD來台開唱的那幾天，自己要暫停使用相關社群，「誰都別想閃到我。」