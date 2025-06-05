金多美遭靈魂拷問「有談過戀愛嗎？」　孫錫久虧：肯定母胎單身

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+懸疑黑馬劇《血謎拼圖》本週迎接精彩完結，榮登平台今年全球與亞太地區觀看次數最多的韓國作品，戲劇每集都有反轉，各種燒腦案件讓觀眾看得過癮。戲裡雖凶殺案頻傳，但戲外演員們相處融洽，最新花絮影片裡，兩位主演搞笑互嗆，金多美批評孫錫久（孫錫求）在劇中當刑警還穿粉色西裝「完全不會看場合穿衣服」，孫錫久則回嗆多美的角色個性古怪，「肯定是母胎單身」。

▲金多美飾演尹異羅遭靈魂拷問「有談過戀愛嗎？」。（圖／Disney+提供）



Disney+釋出的幕後花絮中，孫錫久首先分享自己的MBTI和金瀚泉相同，兩人都是INFJ型，「只是瀚泉很害羞所以不擅長表達，常常被誤會是理性的T型人」，卻遭到金多美虧他在劇中穿搭超奇怪：「有哪個刑警會穿粉紅色西裝？」沒想到，下一秒孫錫求反擊。

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▲金多美飾演尹異羅被虧肯定母單。（圖／Disney+提供）



孫錫久嗆聲回擊：「就算只有一次也好，異羅有談過戀愛嗎？」他認為金多美飾演的異羅古靈精怪、我行我素的個性肯定是母胎單身；兩人一來一往的對話，逗笑大批劇迷。

▲《血謎拼圖》已完結。（圖／Disney+提供）



除了主線懸疑推理吸睛，《血謎拼圖》角色的立體塑造也讓觀眾共鳴滿滿，金多美與孫錫久飾演的兩位探員性格迥異，卻在辦案過程中逐漸建立微妙默契，兩人皆屬「傲嬌系」角色，嘴上不說、行動卻默默配合，唯一的共同目標就是找出真兇；孫錫久也自曝自身角色「其實超忌妒異羅」因為異羅太聰明屢屢破案，導致一心想升職的瀚泉有些心理失衡。《血謎拼圖》全11集已在Disney+獨家上線。