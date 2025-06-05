李善均案調查報告外流！警衛拍照洩密　檢察官、警察全被起訴

記者張筱涵／綜合報導

南韓男星李善均曾出演《我的大叔》、《寄生上流》等多部作品，前年因涉嫌吸毒接受調查期間身亡，震驚社會，如今，該案再有新發展。南韓檢方近日正式起訴涉嫌將相關調查資訊洩漏給媒體的警察與檢察調查官，另有一名記者也因違反《個人資訊保護法》被移送審判。

▲李善均。（圖／CFP）



根據韓媒報導，仁川地檢刑事第6部（部長檢察官崔鍾弼）6月5日表示，已不拘留起訴30多歲的前警衛A某與40多歲的檢察調查官B某，兩人分別涉嫌違反《公務上機密洩漏罪》。另外，一名30多歲記者C某也因從A某手中獲得調查對象的實名等個資，再轉交其他記者，涉嫌違反《個資法》而被起訴。

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據悉，A某於2023年10月將李善均涉嫌吸毒案的調查進度報告書拍照後，傳送給包含C某在內的兩名記者。該報告書由仁川警察廳毒品犯罪調查科於當年10月18日撰寫，內容包含李善均相關對象的姓名、前科、職業等敏感資料。這份機密文件後來在李善均身亡隔天（2023年12月28日）被某娛樂媒體公開刊登，引發爭議。

B某則涉嫌曾兩度向某地方報社記者透露李善均正接受警方毒品調查的資訊，該報社隨即於2023年10月19日以「頂級明星L某，因毒品嫌疑正接受內部調查」為題搶先發布獨家。事發後，A某已遭革職，B某則被停止職務並接受懲戒程序。檢方表示，另有三名僅接收資訊的記者則獲不起訴處分，理由是根據《個資法》第71條，須認定接收方有「營利或不正當目的」才能構成犯罪。

事實上，李善均於2023年10月14日被警方以毒品嫌疑立案，2個月內共接受3次傳喚調查，最後一次是在2023年12月22日，而他在2023年12月26日被發現在首爾鍾路區臥龍公園附近身亡，享年48歲。

檢方強調將嚴正對待類似的洩密與個資濫用行為：「我們將積極防範公務員違反保密義務與個人資訊濫洩的情況，確保司法調查的正當性與民眾隱私安全。」