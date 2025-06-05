「不吃鮑魚」還不夠！　家寧男閨蜜又出手…宣示全新身分

記者蔡琛儀／台北報導

網紅范成章近日因捲入家寧與Andy的糾紛，從被誤解為第三者、質疑性向，到過去的嬰兒合照與親吻女模照片遭挖出，一時之間成為熱議焦點，也讓他無奈說：「第一次體驗什麼叫躺著都能中槍！」外界以為他會選擇沉默、暫時退場之際，范成章居然今（5日）無預警推出新歌〈One I’m Looking For〉，更大方自嘲要當「國民閨蜜」。

▲▼范成章日前捲入家寧與Andy的紛爭。（圖／成馬赫娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在這個人人都能在社群上隨意貼標籤的時代，范成章選擇反其道而行。他用創作說話，也用行動告訴大家：「與其被動接受別人怎麼定義你，不如主動為自己貼上可愛的標籤。定義自己是誰，選擇自己要成為什麼樣的人。」他也藉發行這首歌向近期幫助他、相信他的人道謝，「感謝所有第一時間站出來、幫我澄清的粉絲和媒體朋友們！」

他也侃侃而談新歌的心路歷程，「這首單曲從製作到錄製完大概共花了七八個月時間，然後這首歌是我爸爸過世第二天錄完的，所以心裡其實感受滿複雜的。」他對於與家寧和Andy的紛爭，一開始以「不吃鮑魚」霸氣回應，也說自己想開了不少，覺得反正再怎麼解釋也沒用，自嘲「不如就當個『國民閨蜜』，希望跟大家都能交心當好朋友！」

▲范成章推出新歌〈One I’m Looking For〉。（圖／成馬赫娛樂提供）

范成章早期因主演BL劇走紅，到逐步轉型為獨立音樂創作者，如今更打進時尚圈，新歌〈One I’m Looking For〉是他出道以來首次嘗試電子樂領域，歌詞像是一場對靈魂伴侶的召喚，也像是對這個世界的深情喊話、對未來愛人的等待與告白。