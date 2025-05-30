GD發IG照連曬「兩種色」避總統大選政治爭議！　機智化解被讚翻

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD、本名權志龍）日前以巧妙方式回應近期演藝圈延燒的「政治色彩爭議」，他機智的處理方式，引發網友關注與讚賞。

▲GD的IG限時動態引發討論。（圖／翻攝自GD Instagram）

GD 29日透過Instagram限時動態發佈一張寫有「Off to L.A（前往洛杉磯）」的機上自拍照，畫面中映照著藍色燈光，不久後，他又上傳一張黑暗天空中升起紅色太陽的照片。雖然他未對這些圖片做出任何說明，但有不少網友認為，這可能是他為了避免照片被解讀為支持特定政黨，而藍色與紅色分別代表南韓總統大選最有力的兩大政黨，他不想讓自己捲入政治立場之爭。

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▲GD分別發了涉及紅色、藍色的動態。（圖／翻攝自GD Instagram）

此前，人氣女團aespa成員Karina因穿著寫有紅色數字「2」的紅色外套，並在貼文中加上玫瑰表情符號，引發外界質疑她在暗示政治立場，另外，饒舌歌手Beenzino也因發文提到「世界紅色內褲日」，曬出穿紅衣的照片，隨即遭到部分批評。對比之下，GD的貼文成功避開爭議，被不少網友讚賞「果然是老練」。

南韓第21屆總統選舉的事前投票已於5月29日開始舉行，正式投票日則定於6月3日。隨著選舉臨近，藝人們的一言一行也成為外界放大檢視的焦點。