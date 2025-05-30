威力彩上看8.4億！偏財運極旺TOP 4生肖　屬蛇的吃辣還有加成

文／清水孟國際塔羅小孟老師

威力彩開獎在即，想一舉抱回千萬大獎的朋友不妨參考命理老師的偏財指南！清水孟國際塔羅小孟老師特別點名4大生肖在近期偏財運勢旺到爆表，只要搭配對應的「開運飲食」、「下注地點」與「幸運飾品」，就有望在指定時段內捕捉財富能量、迎來意外之財！

TOP 4：屬蛇

屬蛇建議在購買威力彩前，可多接觸與火元素相關的事物，例如食用辛香料濃郁的食物，如辣椒、咖哩或烤肉，以激發財運能量。另可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助屬蛇的人在當日獲得幸運之財。

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▲屬蛇的人吃辣可添運。（示意圖／CFP）



TOP 3：屬狗

屬狗的偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可多接觸與風元素相關的事物，例如食用輕盈且富含空氣感的食物，如爆米花、舒芙蕾或氣泡飲料，以提升財運流動性。另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助屬狗的人迎來意外之財。

TOP 2：屬羊

屬羊的人偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可多接觸與水元素相關的事物，例如飲用純淨水、海鹽泡澡或食用海鮮，增強財富流動性。另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助屬羊的人在當日獲得意外之財。

TOP 1：屬豬

屬豬的人偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可以多接觸與穩定能量相關的事物，例如食用根莖類食物，如馬鈴薯、紅蘿蔔或番薯，增強財運穩定性。另可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助屬豬的人在當日捕捉財富機遇。

▲財運第一好的屬豬的人可以選菜市場附近的彩券行買彩券。（圖／記者李毓康攝）



好運時段：中午11:00-15:00

財神方位：正南方

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