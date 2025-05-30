19歲陸劇男星爆病危發聲！　榮梓杉「運動後身體不適」網狂勸戒菸

記者陳芊秀／綜合報導

陸網昨日（29）深夜突然瘋傳「爆劇男主拍戲出事了」，並以英語代稱某男星心肌炎復發、情況危急，網友推測是現年19歲的男星榮梓杉。而他30日一早曬出照片，坦承身體不適就醫。

▲19歲陸劇男星爆心肌炎復發情況危急。（圖／翻攝自微博）

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榮梓杉發文：「感謝大家的關心，月初感冒過，康復後恢復運動出現身體不適就醫，目前狀況良好。近期流感多發，大家多多注意身體，做好防護。」同時他曬出照片，一隻手放在白色床單上，手勢呈現出「V」字形，象徵平安。床單上方有一個粉色的心形圖案，內部寫著「謝謝大家關心」的文字，表達感謝大家的關注。

▲榮梓杉「運動後身體不適」，曬照報平安。（圖／翻攝自微博）

現年19歲的榮梓杉，從童星時期就演出無數夯劇走紅，包括《那年花開月正圓》、《如懿傳》、《三生三世枕上書》、《隱秘的角落》、《雪中悍刀行》，並因《隱秘的角落》被封為國民弟弟。他4月進組拍新劇《鹹魚飛升》，扮演前世是大魔王的「孟河澤」，戲份僅次男主角王鶴棣。

而星路被看好的榮梓杉，近日被狗仔拍到戀情曝光，與混血女孩街頭打鬧聊天，且抽電子菸。如今傳出病倒，網友紛紛湧入微博留言勸他戒菸「好好休息，不要熬夜，不要抽菸」、「請多為自己的身體健康著想」、「少抽菸，你還年輕，一定好好愛護自己」、「戒煙也別喝酒，感受到不舒服及時停下來，身體健康最重要」、「一定要學會好好愛護自己的身體，不要抽煙了，平時打籃球和健身也要注意強度不要太大，希望你平安健康」。

▲狗仔近日曝光榮梓杉戀情、約會時抽電子菸。（圖／翻攝自微博）

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