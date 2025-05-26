家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「重量級」Andy、家寧在分手後撕破臉，男方更將女方母親告上法院。而家寧26日再度更新影片發聲，除了再強調自己沒拿過頻道收益，也爆料指控Andy在交往期間劈腿，讓她深受打擊。

▲Andy和家寧隔空互戰（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

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家寧表示，在交往期間，就曾遭遇Andy「無預警消失」的情況，且這種行為在2023年越發頻繁。更令她心碎的是，Andy後來親口承認，在交往期間曾與多位女性有情感及肉體上的不忠行為，「這件事讓我深受打擊，而Andy最後也在2024年4月，主動向我提出分手。」

家寧透露，分手時，Andy承諾不會對外提及兩人感情細節，並要求她以「和平分手」的說法向外界解釋。然而，家寧認為在分手後，Andy多次拍攝影片消費兩人的感情，這不僅違背了最初的承諾，也對她造成二度傷害。

▲▼家寧在發聲。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

面對感情中的傷害與分手後的爭議，家寧透露自己掌握了相關證據，包括對話錄音等，但因內容涉及第三方隱私，經律師提醒，她選擇暫時不公開。她強調，如果Andy否認自己的指控，她絕對會有所回應。

家寧也提到，事情發生初期，由於牽涉到家人及前任之間的複雜關係，她一度陷入迷茫，不知該如何處理。雖然身邊不少人建議她勇敢說出真相，但她當時仍希望保護頻道，也不願傷害Andy，選擇隱忍。然而，網路上不實言論的滋長讓她受到極大傷害，「而真正知道實情，甚至做出傷害的人卻選擇隱瞞，只說出對自己有利的事實。這兩個月讓我深刻的體會到，只有自己才能保護自己，所以我現在選擇挺身而出。」

對此，《ETtoday娛樂星光雲》向Andy求證，目前暫未收到回應。另外，針對家寧22日發布的影片，Andy則透過經紀人回應：「所有事證皆已於3月11日的影片中說明清楚也都有憑有據，針對張小姐提出的前後聲明，二次所言相互矛盾，所以這部分還是要詢問她本人才行。但從這次的內容看來，她確實與張媽媽是同一陣線，今天法院也已判決群海娛樂將正式進入查帳程序，一切真相就交給法院。」