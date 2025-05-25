ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

CNBLUE高雄開唱「台下歌迷有狀況！」中斷演出關心　暖心叮嚀：不舒服要說喔

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團CNBLUE於24日在高雄流行音樂中心舉辦「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」演唱會，開場連唱〈In My Head〉、〈Where You Are〉等3首嗨歌瞬間炒熱氣氛，不過，場上在唱到〈LOVE〉時，台下突然出現一陣躁動，有粉絲身體不適，他們也立刻中斷演出關心狀況，待確認無礙後才重新演唱，暖舉讓全場粉絲感受到貼心。

▲▼ CNBLUE高雄開場「台下歌迷突發狀況」　中斷演出關心狀況 。（圖／和協整合行銷提供）

▲CNBLUE高雄開唱，學了多句中文撩妹。（圖／和協整合行銷提供）

CNBLUE再度回到高雄開唱，他們用中文打招呼，大喊「今天很熱」，鄭容和還笑說「你們也很熱」，展現幽默的一面。而他除了開玩笑自稱「我是天才」、「聰明的人」等，還對粉絲情話告白「真的真的我愛你們」，接著突然說出「笑死」引發全場爆笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭容和提到今年膝蓋動手術，感謝BOICE（粉絲名稱）的支持與應援讓他康復得更快，不過，在唱到〈LOVE〉時，他們注意到有粉絲身體不適，立刻中斷演出關心狀況，待確認無礙後再重新演唱，暖舉讓全場粉絲感受到貼心，甚至接近活動尾聲時，他們不忘再度關心現場觀眾「有沒有已經累的人」、「有不舒服要說喔」。

▲▼ CNBLUE高雄開場「台下歌迷突發狀況」　中斷演出關心狀況 。（圖／和協整合行銷提供）

▼▲CNBLUE唱到一半發現台下歌迷有狀況，中斷演出關心狀況 。（圖／和協整合行銷提供）

▲▼ CNBLUE高雄開場「台下歌迷突發狀況」　中斷演出關心狀況 。（圖／和協整合行銷提供）

安可時全場齊聲大合唱，讓原本準備離場的三人又重返舞台，鄭容和還自彈自唱為高雄歌迷獻上感謝之歌，粉絲更驚喜排字「要保持健康喔」，令他直呼「嚇死我了」，現場加碼播放粉絲製作的影片，慶祝他們出道15週年，約定「還要下一個15年」。

▲▼ ▲CNBLUE高雄開唱，學了多句中文撩妹。（圖／和協整合行銷提供）

▲▼CNBLUE高雄開唱。（圖／和協整合行銷提供）

▲▼ ▲CNBLUE高雄開唱，學了多句中文撩妹。（圖／和協整合行銷提供）

鄭容和最後預告7月會推出個人出道十週年紀念專輯，更與BOICE們約定：「我們一定要在最短的時間內再次見面好嗎？」為這長達半年多巡迴旅行劃下完美句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

【真的不想學啦】教4個月大嫩嬰喊阿公　她擺頭嘆氣不想學

推薦閱讀

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

華語片等10年！舒淇、易烊千璽《狂野時代》坎城奪獎　趙又廷台下掉淚

華語片等10年！舒淇、易烊千璽《狂野時代》坎城奪獎　趙又廷台下掉淚

「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺被問接棒…高EQ回答了

「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺被問接棒…高EQ回答了

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

當年網路查不到他名字　如今站上千人舞台開唱：我曾幻想無數次

當年網路查不到他名字　如今站上千人舞台開唱：我曾幻想無數次

《花系列》童星認了「拍2年廣告買一棟房」！收入內幕曝：能拍的都拍

《花系列》童星認了「拍2年廣告買一棟房」！收入內幕曝：能拍的都拍

蔡依珊46歲生日連勝文送實用「大禮」！徐若瑄、曾馨瑩獻吻慶生

蔡依珊46歲生日連勝文送實用「大禮」！徐若瑄、曾馨瑩獻吻慶生

賈永婕「站上美國MLB」開球！　球衣印上TAIWAN字樣：我人生高光時刻

賈永婕「站上美國MLB」開球！　球衣印上TAIWAN字樣：我人生高光時刻

蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好

蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

華語片等10年！舒淇、易烊千璽《狂野時代》坎城奪獎　趙又廷台下掉淚

「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺被問接棒…高EQ回答了

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

當年網路查不到他名字　如今站上千人舞台開唱：我曾幻想無數次

《花系列》童星認了「拍2年廣告買一棟房」！收入內幕曝：能拍的都拍

蔡依珊46歲生日連勝文送實用「大禮」！徐若瑄、曾馨瑩獻吻慶生

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

CNBLUE

讀者迴響

最新新聞更多

  1. H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了
  2. 利菁懶理被說難搞「我不在乎」　點名鍵盤俠：別罵完又私訊道歉
  3. 許富凱經典歌連飆致敬台語！　董事長樂團許願為江蕙寫歌
  4. 納豆終於娶回依依！今舉辦婚禮「席開50桌」　阿Ken擔任主持人、賓客名單曝
  5. 愛莉莎莎證實「買到杜拜市區海景房」！奢華內部照曝：不到兩千萬台幣
  6. 25歲新人開唱「壓力大到爆痘」！　喜獲大咖歌王欽點當嘉賓
  7. 楊丞琳美國開唱「難得以齊瀏海現身」！現場照全被拍：閃回20年前
  8. 小甜甜布蘭妮「搭飛機點菸」驚動警方逮人！離譜理由曝　嗆空姐羞辱人
  9. 林憶蓮北京「躺平」開唱！　見台下1幕激動淚崩
  10. 陳志強回台用機場接送「後座驚見一幕」！上車被嚇到…PO全黑圖全說了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366