CNBLUE高雄開唱「台下歌迷有狀況！」中斷演出關心　暖心叮嚀：不舒服要說喔

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團CNBLUE於24日在高雄流行音樂中心舉辦「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」演唱會，開場連唱〈In My Head〉、〈Where You Are〉等3首嗨歌瞬間炒熱氣氛，不過，場上在唱到〈LOVE〉時，台下突然出現一陣躁動，有粉絲身體不適，他們也立刻中斷演出關心狀況，待確認無礙後才重新演唱，暖舉讓全場粉絲感受到貼心。

▲CNBLUE高雄開唱，學了多句中文撩妹。（圖／和協整合行銷提供）



CNBLUE再度回到高雄開唱，他們用中文打招呼，大喊「今天很熱」，鄭容和還笑說「你們也很熱」，展現幽默的一面。而他除了開玩笑自稱「我是天才」、「聰明的人」等，還對粉絲情話告白「真的真的我愛你們」，接著突然說出「笑死」引發全場爆笑。

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鄭容和提到今年膝蓋動手術，感謝BOICE（粉絲名稱）的支持與應援讓他康復得更快，不過，在唱到〈LOVE〉時，他們注意到有粉絲身體不適，立刻中斷演出關心狀況，待確認無礙後再重新演唱，暖舉讓全場粉絲感受到貼心，甚至接近活動尾聲時，他們不忘再度關心現場觀眾「有沒有已經累的人」、「有不舒服要說喔」。

▼▲CNBLUE唱到一半發現台下歌迷有狀況，中斷演出關心狀況 。（圖／和協整合行銷提供）



安可時全場齊聲大合唱，讓原本準備離場的三人又重返舞台，鄭容和還自彈自唱為高雄歌迷獻上感謝之歌，粉絲更驚喜排字「要保持健康喔」，令他直呼「嚇死我了」，現場加碼播放粉絲製作的影片，慶祝他們出道15週年，約定「還要下一個15年」。

▲▼CNBLUE高雄開唱。（圖／和協整合行銷提供）



鄭容和最後預告7月會推出個人出道十週年紀念專輯，更與BOICE們約定：「我們一定要在最短的時間內再次見面好嗎？」為這長達半年多巡迴旅行劃下完美句點。