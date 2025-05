CNBLUE高雄開唱「台下歌迷有狀況！」中斷演出關心　暖心叮嚀：不舒服要說喔

記者吳睿慈/台北報導

南韓人氣樂團CNBLUE於24日在高雄流行音樂中心舉辦「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」演唱會,開場連唱〈In My Head〉、〈Where You Are〉等3首嗨歌瞬間炒熱氣氛,不過,場上在唱到〈LOVE〉時,台下突然出現一陣躁動,有粉絲身體不適,他們也立刻中斷演出關心狀況,待確認無礙後才重新演唱,暖舉讓全場粉絲感受到貼心。

▲CNBLUE高雄開唱,學了多句中文撩妹。(圖/和協整合行銷提供)



CNBLUE再度回到高雄開唱,他們用中文打招呼,大喊「今天很熱」,鄭容和還笑說「你們也很熱」,展現幽默的一面。而他除了開玩笑自稱「我是天才」、「聰明的人」等,還對粉絲情話告白「真的真的我愛你們」,接著突然說出「笑死」引發全場爆笑。

鄭容和提到今年膝蓋動手術,感謝BOICE(粉絲名稱)的支持與應援讓他康復得更快,不過,在唱到〈LOVE〉時,他們注意到有粉絲身體不適,立刻中斷演出關心狀況,待確認無礙後再重新演唱,暖舉讓全場粉絲感受到貼心,甚至接近活動尾聲時,他們不忘再度關心現場觀眾「有沒有已經累的人」、「有不舒服要說喔」。

▼▲CNBLUE唱到一半發現台下歌迷有狀況,中斷演出關心狀況 。(圖/和協整合行銷提供)



安可時全場齊聲大合唱,讓原本準備離場的三人又重返舞台,鄭容和還自彈自唱為高雄歌迷獻上感謝之歌,粉絲更驚喜排字「要保持健康喔」,令他直呼「嚇死我了」,現場加碼播放粉絲製作的影片,慶祝他們出道15週年,約定「還要下一個15年」。

▲▼CNBLUE高雄開唱。(圖/和協整合行銷提供)



鄭容和最後預告7月會推出個人出道十週年紀念專輯,更與BOICE們約定:「我們一定要在最短的時間內再次見面好嗎?」為這長達半年多巡迴旅行劃下完美句點。