家寧唸稿4分鐘反控Andy　陳沂酸聲明太爛：我都懷疑是流量操作了

記者黃翊婷／綜合報導

網紅家寧針對YouTube頻道「眾量級CROWD」的爭議，昨日（22日）發布一部名為「真相」的4分鐘影片，控訴Andy其實早就知情，再次引發大眾討論。不過，網紅陳沂認為，家寧全程像參加朗讀比賽一樣唸稿，也沒說明帳目不清這個重點，「拿這麼爛的聲明出來，我都在懷疑是流量操作了。」

▲家寧發布一部4分鐘的影片說明「真相」。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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家寧22日上傳名為「真相」的影片，表示群海娛樂股份有限公司是媽媽創辦的，當時她和Andy曾一起討論註冊商標的類別項目，並委託媽媽處理，申請過程完全透明，連合作廠商都知情，無法理解Andy為何會自稱不知情；再者，Andy在2024年4月2日主動提出分手，4月10日協助她將頻道營利重新綁定在她的個人Google帳號，直到這時候她才發現，先前營利綁定的帳號一直都是Andy的私人帳號，她也從來沒有實際取得這段期間的頻道收益。

▲家寧（左）發布影片聲明反擊Andy（右），但大多數網友似乎都不買帳。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby、andy1994x）

然而，家寧的影片發布之後，大多數網友似乎還是不買帳。網紅陳沂在臉書發文表示，本來以為家寧要發布厲害的聲明反擊Andy，結果跟參加朗讀比賽一樣全程唸稿，強調眾量級頻道是她申請的、頻道盈利綁在Andy私人帳戶，但這跟帳目不清有什麼關係，「拿帳冊跟轉帳紀錄出來不就清清楚楚了！」

此外，陳沂也提到家寧的發音問題經過2個月依舊沒有改善，唯一有記得捲舌的就是眾量級的眾，「拿這麼爛的聲明出來，我都在懷疑是流量操作了」，目前她還是選擇相信Andy的清白，「因為家寧形象搞成這樣，業配接不到，YT營利不靠抖內是能值多少錢啦？」

而對於家寧的控訴，Andy透過經紀人回應，「所有事證皆已於3月11日的影片中說明清楚也都有憑有據，針對張小姐提出的前後聲明，二次所言相互矛盾，所以這部分還是要詢問她本人才行。但從這次的內容看來，她確實與張媽媽是同一陣線，今天法院也已判決群海娛樂將正式進入查帳程序，一切真相就交給法院。」