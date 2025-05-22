女神笑笑被球迷罵叛徒 她大走心連隊友都不原諒她

記者葉文正／台北報導

電豹女啦啦隊女神笑笑、安汝與語萱今天擔任ON the Green 一日店長活動，平日活潑愛笑的笑笑，竟然因為感冒引發的支氣管炎，聲音如牛般令人心驚。而笑笑最近也竟被球迷形容是叛徒，讓她大走心。另外電豹女安汝也被問到之前跟陳零九合作，如今陳零九即將面對兵役問題，安汝也說陳零九可以找到方法解決問題。

▲安汝(左起)、笑笑跟語萱出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

笑笑提到，感冒引發支氣管發炎非常痛苦，也提到生病原因，「可能很多天球賽棒球籃球擠在一起，結束後放兩天假，放鬆就生病了，也有過敏，我一定要開空氣清淨機，因抵抗力比較不好，租屋地方照不到陽光，現在好很多，前幾天根本沒辦法講話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲笑笑仍在病中。（圖／記者葉文正攝）

笑笑也說，跳棒球應援時跳到咳嗽，不過她最近被球迷罵是「叛徒」，她也難過表示：「我過意不去，畢竟兩年來電豹比賽我沒有缺席過，第一節第三節還有賽前應援，挑戰賽沒辦法出席，工作量又加大了，但我心與他們同在，因不能臨時請假，我被說叛徒，有哭也很走心，我是走心怪，心裡面很替雲豹緊張，想要把身體切一半，因為兩邊都非常重要。隊友筱緹還叫我退出好了，因為我請假好幾次，找機會反擊。」

▲安汝被問到陳零九閃兵。（圖／記者葉文正攝）

笑笑也提到，現在工作量很大，是因為很想買房子，想買在台北市，新北也可以考慮，先存一大筆錢，等頭期款有了就會買，今年更努力，希望廠商多發我。畢竟頭期款要千萬，不然怕沒錢吃飯。

▲安汝(左起)、笑笑跟語萱造型各擅勝場。（圖／記者葉文正攝）

陳零九閃兵被逮，身為陳零九專業舞者的安汝也說：「他會找到自己方法，他也有說接下來要怎麼做，至於舞者工作的話，我現在時間也不是都放在舞者方面，未來我會發單曲，是蠻大的轉變，會比較忙碌，沒有時間配合工作。沒有私下關心他，都是老師去接洽，很專業的模式合作。

安汝從I人轉變成MC，她也坦言：「我很慢熟，就算已經接到主持工作，每次開口講話前，我都還是很緊張，等到一講出口就像開關被打開，平常都在旁邊偷偷看笑笑，要怎麼應援，也很想合作瘦子，希望不久後能實現。」