八點檔男星黃少谷轉戰房仲！　養家兼職考證照…紀言愷：我跪了

記者陳芊秀／綜合報導

男星黃少谷過去是「強辯樂團」的主唱兼吉他手，近年來活躍於八點檔戲劇演出。為了負擔家庭開銷，他還兼職計程車司機。他近日宣布考取房仲執照，工作技能再添一項，此舉讓男星JR紀言愷忍不住讚嘆：「哇噻，你真的全方位，我跪了。」

▲黃少谷除了活躍八點檔演出，近日宣布考取證照投身當房仲。（圖／翻攝自臉書）

黃少谷昨日宣布本月起加入房仲業，主要是服務大台北地區的租屋業務，公開發文喊話「歡迎大家有租屋或售屋的需求，可以和我聯絡，讓我有機會服務您喔」。他4月曾發文透露正在準備考不動產營業員，考完後等待證書下來，如今正式投入房仲工作。

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▲黃少谷近期應考不動產經紀營業員，受訓完投入工作新領域。（圖／翻攝自臉書）

而黃少谷分享獲得不動產營業員證照的消息，藝人好友紀言愷讚嘆道「哇噻，你真的全方位，我跪了」、林道遠留言「弟兄加油」、劉至翰也稱讚「超棒，超殺」。網友也留言祝福「超厲害！加油」、「加油加油～行業真的好多元」、「真的好厲害…能屈能伸！什麼都願意嘗試 一定能成功！」、「很棒！很棒！認真負責任的男人最讓人值得敬重，我們為你加油!加油！」他也在留言區強調，演藝工作會同時繼續進行。

▲黃少谷養家兼職計程車司機。（圖／翻攝自臉書）