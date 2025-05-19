記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（20日）晚9點播出「緬甸詐騙豬仔逃脫回憶錄！不要說不可能！我們就這樣被騙了」，有「小翁立友」之稱的歌手陳康岳分享去年在泰國受騙的經歷：「陳先生是表演者，我們本來就有交流，他剛好知道我要去泰國旅遊，就叫我幫忙拿個佛牌，我不疑有他，結果我下飛機後，機場裡的警察就把我引導到快速通關去，出機場後3個當地人就把我強押上車。」他還來不及反應就被載到緬甸的詐騙園區！

▲▼ 陳康岳慘遭押到緬甸詐騙區 。（圖／中天綜合台提供）

陳康岳回憶當時：「一開始進去我假裝配合，然後一直在找機會求救，但很難，因為要閃避監控，我們電腦在搜尋什麼、打什麼字他們都知道。」陳康岳還分享其他受害者求救被抓包的下場：「馬上就被拖去打，在那邊沒人權、沒分男女，而且都是7、8個打一個。」



陳康岳花了1個月才和好友可樂聯繫上，但可樂卻誤以為被詐騙：「有個女生Line我說她是康岳的助理，我跟他認識10幾年，他有助理我會不曉得？我就不理她，她晚上又跟我說他被綁架了，我說『不要騙我，我沒錢』，她叫我去看臉書的陌生訊息，訊息裡就寫『哥，我是康岳』，我還問了3個問題確定是他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳康岳好不容易才聯繫到好友可樂 。（圖／中天綜合台提供）

而救援過程也是一波三折：「我沒救人的經驗，我用他的座標去搜尋位置，也透過在那邊做生意的朋友去找，但找到後他又被轉賣掉，再聯絡上後，我覺得機不可失，康岳就說『可不可以把這件事報給媒體』？我說『可能有風險，不是大好就是大壞』。」陳康岳也補充當下自己已經寫好遺書做最壞的打算：「新聞一爆出來，他們直接把我拖去小黑屋，7、8個打我一個，我被關了14天，都是站著，也不給你睡，一睡就賞巴掌、電擊，或是給你潑水吹風到天亮。」

▲ 陳康岳當時貝凌虐。（圖／中天綜合台提供）



最後怎麼成功逃離，陳康岳在節目上點出關鍵點：「我被轉賣不下20次，最後被救出來是因為在轉賣的運送過程中，會配有兩個帶槍軍人、一個當地百姓當司機，救我的這個人是專門派車載運販賣人口的總機，他看不下去說『賣到最後也賣不出去，為什麼不讓你回去就好』？最後他就把我丟包到一個園區。」

陳康岳則靠著裝傻逮到逃離園區的機會：「我在裡面裝笨，打字打得很慢，完全沒有生產力，老闆不要用我，然後這個總機就偷偷的把我載出來，送到他住宿的地方。」在場來賓聽完都開始猜測對方來頭可能不小，陳康岳則透露：「我問他怎麼跟老闆交代，他就跟我說他是緬甸當地軍閥，軍人都歸他管，大陸人不能拿他怎樣。」