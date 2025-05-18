汪小菲婚禮沒公開！仍準備「高奢禮盒」致謝守候記者　價格曝光

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）2024年登記結婚，時隔一年於17日在北京郡王府酒店舉行豪華中式婚禮，為兩人牽線的好友李進良也受邀出席，新人特別準備了婚禮小禮物，用中國結裝飾，內含寶格麗產品及古瓷瓶，寓意吉祥喜氣，送給前來同歡的賓客。另一方面，夫妻倆也送上精緻伴手禮，給在婚禮現場外頭採訪的記者。

▲汪小菲、馬筱梅17日舉辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

知名中國大陸娛樂博主「吃瓜少女張小寒」在17日於社群上分享了不少婚禮現場的畫面，由於婚禮未對外開放，記者、狗仔們多守在郡王府門口，汪小菲、馬筱梅夫婦倆以精緻伴手禮回饋在場媒體。根據張小寒透露，伴手禮內容物為巧克力專賣店「chocoave」，其中的寶格麗寶石朱古力禮盒，在官網售價為新台幣2630元。

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▲知名娛樂博主曝光了汪小菲給的伴手禮。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒百度）

汪小菲與馬筱梅近來由於女方前夫的諸多爆料，陷入一連串風波，但小倆口的婚禮依舊正常於17日在北京朝陽公園郡王府盛大舉行。婚禮以濃厚的中式古典風格為主軸，從場地選擇到現場佈置，都流露著傳統文化氣息。汪小菲的母親張蘭也出席盛典，身穿珍珠點綴的中式禮服，接受訪問時滿臉笑意，並祝福新人「幸福長久、百年好合」。