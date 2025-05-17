張蘭合體親家母「跪拜祈福」影片公開！喊話：做父母就是要有擔當

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）17日在北京郡王府盛大舉辦婚禮，母親、俏江南創始人張蘭為此攜親家前往北京雍和宮萬佛閣，為兒子、兒媳祈福，畫面中可看到張蘭身穿白色西裝，馬筱梅母親則以綠色長裙亮相，兩人手執香火、跪拜祈願，儀式莊重且虔誠。張蘭將全程拍攝下來並公開，引起網友兩極評價。

▲張蘭帶著親家母一起拜拜為兒女祈福。（圖／翻攝自張蘭微博）

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影片中，張蘭開心表示「無事不登三寶殿，有事就拜三寶殿，今天不是有事也不是無事，而是保佑孩子們未來平平安安、吉祥如意，歡迎我親家來到了北京」，兩家一起到了雍和宮，直言「做父母的就是要有擔當、有責任給兒女祈福」，祈求隔天的婚禮順利，也希望小倆口新婚生活可以快快樂樂。

▲張蘭將祈福全程用影片記錄下來。（圖／翻攝自張蘭微博）

汪小菲、馬筱梅的婚禮於17日在北京郡王府舉行，主題為「家和萬事興」，婚禮結合中式與現代風格，馬筱梅身穿鑲有999顆鑽石的婚紗，汪小菲則選擇傳統中式秀禾服，展現出中西融合的美感。張蘭在婚禮直播中表示，這場婚禮是家族「鳳凰涅槃的起點」，公開讚許兒媳的善良與堅韌，稱「家已全交給兒媳」。

祈福與婚禮活動在微博引發兩極反應，張蘭帶著親家祈福還衝上熱搜第一名，部份網友讚許張蘭對家庭的用心，但也有聲音質疑祈福全程拍攝，炒作意味過濃，擔心一番操作可能適得其反。