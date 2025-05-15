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i-dle成功續約後「公司Cube寵愛加倍」　成員每人配1台車+1位專屬經紀人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團i-dle於2018年成軍，她們近來與公司Cube娛樂完成續約，成軍7年來宣布「改名」，以全新的團名重新出發。5人最近出演《全知干預視角》，公司對她們極為重視，除了派1人1位專屬經紀人，連移動的車子都一人一台，足見團體的重要程度。

▲▼ ▲▼i-dle續約後「Cube對她們超寵」　成員每人配「1台車+1位專屬經紀人」。（圖／翻攝自MBC、IG）

▲i-dle日前全員續約成功。（圖／翻攝自MBC）

i-dle近日出演《全知干預視角》，該節目宗旨為紀錄經紀人與藝人之間的互動，5位成員自宣佈續約後，公司對她們極為寵愛，給予給成員1人1位專屬經紀人，5位經紀人排排坐以外，還各自擁有自己的移動車輛，曝光成員在車上的保養日常。

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▲▼i-dle續約後「Cube對她們超寵」　成員每人配「1台車+1位專屬經紀人」。（圖／翻攝自MBC）

▲▼i-dle續約後，公司給成員每人配1台車、1位專屬經紀人。（圖／翻攝自MBC）

▲▼i-dle續約後，公司給成員每人配1台車、1位專屬經紀人」。（圖／翻攝自MBC）

當日還一併公開了Minnie的新家，成員前往她家作客，其他4人同時講話氣氛超熱鬧，令Minnie崩潰直呼「一個一個說話」，隊長小娟也談起內心話：「這次續約不容易，我們沒有解散。」

▲▼i-dle續約後「Cube對她們超寵」　成員每人配「1台車+1位專屬經紀人」。（圖／翻攝自MBC）

▲聊到續約Minnie眼眶紅了。（圖／翻攝自MBC）

成員與她一心，小娟表示：「我們成員應該都跟我一樣，i-dle是我們5個人一起創造的。」感性的氣氛，令成員忍不住哽咽流下眼淚，Minnie、舒華都罕見紅了眼眶。《全知干預視角》僅是預告公開就掀起熱烈討論，節目預計在17日正式播出。

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