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張捷憶當兵認「浪費時間」　吐真實心聲：體會自由無價

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸日前砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。為此，女星夏如芝的老公張捷，稍早也透過IG發文分享當兵的心得，同時也坦言：「當兵真的好浪費時間，但也讓我真正體會什麼叫時間寶貴與自由無價。」

▲▼張捷。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

▲張捷分享當兵心得。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

談到演藝圈最近的躲兵役風波，張捷分享，當年他大學剛畢業、演藝工作尚未有起色時，便決定主動報名服兵役，「想說早去晚去都要去，那就乾脆把欠國家的這一年先還清。」為此他笑稱自己是一臉熱血、想當兵的傢伙，並坦言從小受電視及長輩影響，對軍旅生活抱持幻想，甚至認為這段經歷能作為未來演軍人時的人生田野調查，結果後來真的派上用場，讓他印象深刻。

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至於當兵後的真實生活，張捷透露，入伍不久他就後悔當初沒申請加入藝工隊，因選擇以一般兵身份服役，結果被分發到野戰單位，經歷高強度訓練與日夜輪哨，讓他直呼「夢裡都在跑戰術」、「拔不完的草、整理不完的庫房」，一度懷疑人生。所幸後來獲徵召拍攝《莒光園地》，讓他短暫脫離高壓任務，為此他形容那段時間是軍旅生活裡的小確幸。

▲▼張捷。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

▲夏如芝、張捷2020年結婚。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

張捷坦言雖然他認為當兵浪費時間，不過也讓他學到時間寶貴及自由無價。他分享自己曾在拍戲時誤穿長官制服，結果被真正的班長敬禮，當場驚慌失措；也曾短暫轉為替代役，讓他笑稱像是進入平行宇宙。最後，他邀請大家留言，若有興趣了解更多軍中生活，他很樂意繼續分享。貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「帥」、「最勇敢。」

【張捷IG全文】

看到當兵的新聞
忍不住想起我入伍前的那段時光⋯

那時我大學剛畢業
手邊也沒有什麼演藝工作（不紅啦）
想說早去晚去都要去
那就乾脆把欠國家的這一年先還清！

不過你們可能想不到
我其實⋯超期待當兵的！
（沒錯，我是那種一臉熱血想當兵的傢伙）
從小看電視、聽長輩講軍中故事
總覺得那是一段「每個男人都該走一遭」的路
對我來說，這甚至是演員的「人生田野調查」～
說不定未來演軍人能派上用場！（結果還真的有派上）

但沒想到⋯現實給我狠狠一擊！
進去兩三個月後我只想說：
「當初幹嘛不去申請藝工隊啦！！」
我硬要當一般兵，結果被分到野戰單位
一天站三班哨，夢裡都在跑戰術⋯
拔不完的草、整理不完的庫房⋯
我真的懷疑人生了

還好後來有被徵召去拍《莒光園地》
讓我成功「短暫脫逃」一般兵任務幾個禮拜
算是軍旅生活裡的小確幸

不過說真的，當兵真的好浪費時間
但也讓我真正體會什麼叫「時間寶貴」與「自由無價」

那段時間也發生了不少荒唐又好笑的事
拍戲時穿長官制服，結果被真的班長敬禮（我嚇死）
短暫「轉職」當替代役的日子，完全像進入平行宇宙～

如果你也想聽聽我在軍中那些哭笑不得的日常
底下留言給我，我來慢慢分享

圖一：拍《莒光園地》現場，軍中少數能拍照的時刻
圖二：入伍第一天，菜得發亮的背影

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純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流

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