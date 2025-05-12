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李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星李世榮是童星出身，演技頗受肯定，外貌也相當出眾，代表作有《衣袖紅鑲邊》、《烈女朴氏契約結婚傳》等，今年推的新作品、與羅人友一同演出的《加州汽車旅館》，也擁有不錯的話題度。受到許多觀眾喜愛的她，一直以來也是惡評纏身，12日，經紀公司終於硬起來發聲，表示將對惡評、造謠者提告，且絕對不會接受和解請求。

▲李世榮公司強硬表示不會接受和解。（圖／翻攝自李世榮Instagram）

▲李世榮宣布對惡評造謠者提告。（圖／翻攝自李世榮Instagram）

李世榮經紀公司於12日發出聲明，嚴正表示，將對散佈有關李世榮的謠言、惡意貼文、留言的人採取法律措施，目前已經開始著手準備法律對策，聲明中還表示：「我們將對已經收集的案例，以及未來新增的任何不當內容進行法律審查，對於判斷需要法律行動的所有案件，我們將盡全力進行相應的處罰。」並強調「不會接受任何和解請求」。

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▲李世榮公司強硬表示不會接受和解。（圖／翻攝自李世榮Instagram）

▲李世榮公司強硬表示不會接受和解。（圖／翻攝自李世榮Instagram）

此前，李世榮於4月與合作了11年的經紀公司「Prain TPC」進行了第7次的續約，並宣布將參與改編自人氣網路小說、漫畫的浪漫奇幻劇《再婚皇后》的拍攝，與李鍾碩、申敏兒、朱智勛合作，卡司相當強大，確定拍攝的消息一出，便引起廣大迴響。

以下是官方聲明全文翻譯：

大家好，

Prain TPC已經開始準備針對散播有關李世榮的謠言、發布惡意貼文或留言的人進行法律行動。

我們將對已經收集的案例以及未來新增的不當內容進行法律處理，對於所有需要法律措施的案件，我們將盡最大努力採取適當的處罰。

將不會另設受理和解請求的窗口。

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