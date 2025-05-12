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小嫻無預警送醫打點滴！「真實2病因曝光」虛弱躺床：還好有你在

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）2024年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系。儘管課業繁忙，她仍不時會分享生活點滴。沒想到，她12日凌晨突然PO出打點滴的照片，讓粉絲相當擔心。

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309 ）

▲小嫻12日凌晨突然上傳打點滴的照片。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309 ）

從Instagram限時動態中，可以看到小嫻的手臂插著輸液管，並貼著透明膠布固定針頭，周圍有些許藥液痕跡，背景環境是病房內的藍白條紋床單，應該是在醫院或診所接受治療。

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▲▼小嫻。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309 ）

▲小嫻擁有健康體態。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309 ）

對此，小嫻連忙解釋自己的狀況，「大家不要擔心，我沒怎樣，只是感冒加上眼睛發炎。」雖然身體不適，但她仍以樂觀態度面對，還不忘安撫粉絲。

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309 ）

▲小嫻正在屏東就學中。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309 ）

小嫻坦言每次忙碌到免疫力下降、進而生病的時候，幸好有師丈的照顧，因此想藉由11日剛好是母親節的時機，她想致上最誠摯的感謝，「我最想跟主任還有師丈說母親節快樂」，展現她與師長的深厚情誼。

小嫻IG全文：

大家不要擔心
我沒怎樣
只是感冒加上眼睛發炎

每次忙到免疫力下降
生病的時候
還好有師丈在
母親節我最想跟
主任還有師丈說
母親節快樂

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