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母親節2小孩都不在台灣！　李李仁曝「兒女懂事舉動」陶晶瑩哭了

記者黃庠棻／台北報導

一年一度的母親節在11日到來，許多藝人都在社群網站上分享自己慶祝節日的過程，其中陶晶瑩也分享女兒荳荳雖不在身邊，但仍貼心地用自己的方式獻上母親節祝福，12日李李仁在接受訪問時也透露了兒子與女兒都不在身邊，卻讓夫妻倆有了一個溫暖母親節的小趣事。

外送用▲▼陶晶瑩曝「一家四口整型效果圖」網急呼：先不要！（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

▲陶晶瑩過母親節，兩個小孩都不在台灣（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

陶晶瑩11日在母親節當天，於社群網站上發文，透露兩個小孩雖然人在國外，但仍跨海傳送了祝福訊息，尤其女兒荳荳讓她相當感動，表示「在美國的女兒因為受朋友照顧，買了一束花送給她，讓朋友直呼這孩子真暖心」，更直呼「這真的比自己收到花還開心」。

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▲▼陶晶瑩。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

▲陶晶瑩過母親節，兩個小孩都不在台灣（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

對此，李李仁在12日接受訪問時也分享，自己時常受到子女的療癒，談及母親節陶晶瑩的療癒方式就是「小孩分別去照顧了其他朋友的母親」，透露女兒荳荳主動去買了花送給朋友，兒子小龍在新加坡也買了花送給在當地的乾媽、平常照顧的媽媽們，讓他驕傲地表示「我覺得這個是我們覺得蠻欣慰的地方。」

▲▼陶晶瑩曝「一家四口整型效果圖」網急呼：先不要！（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

▲陶晶瑩與李李仁夫妻跟兩個小孩感情很好。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

不僅如此，李李仁也透露兒子、女兒貼心的舉動，讓陶晶瑩感動到哭了，說道「雖然媽媽沒有在他們身邊，但是他們知道母親節也要讓其他的照顧，平常照顧他們的媽媽開心」更強調「昨天我老婆其實過母親節最開心的是，我的小孩讓其他的媽媽也開心。」而今年母親節，李李仁沒有送花給陶晶瑩，而是買了一個戒指討老婆歡心。

▲陶晶瑩過母親節，兩個小孩都不在台灣（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

▲李李仁在母親節送戒指慰勞陶晶瑩。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

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